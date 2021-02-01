Проект «РКС-Самара» отмечен «Серебряным Лучником» 

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В конце января в Самаре состоялась торжественная церемония награждения и презентация лучших проектов регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник - Самара». Проект «Труба – не место для мусора», который был реализован сотрудниками «РКС-Самара», стал победителем в номинации «Корпоративные коммуникации».

Сотрудники цеха эксплуатации канализации ресурсоснабжающего предприятия в год устраняют около 6000 засоров. Их основная причина – бытовой мусор, который жители вместо мусорного ведра выкидывают в унитаз или раковину. Из-за этого стоки, которым затор преградил путь, вытекают из колодцев на поверхность.

Авторский коллектив «РКС-Самара» предположил: если показать нерастворимый мусор, который накапливается в трубах, а не исчезает и не растворяется, это вызовет у жителей яркий эмоциональный отклик и поможет сформировать устойчивое понимание что можно, а что нельзя смывать в унитаз и раковину. А за снижением количества мусора последует снижение количества засоров на сетях уличной канализации.

Для проведения акций выбрали многоквартирные дома, в районе которых чаще других случались засоры. В январе 2020 года – в Ленинском районе Самары, в октябре 2020 – в Октябрьском. Разработали специальные плакаты и памятки для жителей. Изготовили прозрачную имитацию трубы с засором. В ближайших к домам канализационных колодцах установили специальные садки, которые пропускали растворимые отходы, но задерживали весь мусор.

Пригласили на мероприятие представителей районной администрации, управляющей компании и совета домов. В день проведения акции сотрудники цеха эксплуатации канализации вытащили содержимое садков с мусором и разместили у плаката «Это выловили из канализации за два дня».

Главный результат – сокращение засоров! К дому на улице Клинической за последние два года до акции бригады для устранения засоров выезжали 16 раз. После январской акции не было ни одного засора!

Проект «Труба – не место для мусора» вошёл в список лучших самарских работ, которые будут участвовать в федеральном этапе Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», передает пресс-служба «РКС-Самара».

Фото: пресс-служба «РКС-Самара»