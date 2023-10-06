Продолжается подключение социальных объектов и жилищного фонда Самары к теплу

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В настоящее время отапливается 95,5% многоквартирных домов и 99,6% учреждений социальной сферы. Поставила задачу Главам районных администраций и профильному департаменту координировать работу на местах в ежедневном режиме.

Обращаю внимание, что при подключении к теплу МКД многое зависит от обслуживающих организаций, которые должны держать на контроле все процессы и этапы подачи тепла.

Для оперативного решения вопросов с завтрашнего дня, 7 октября, начнет работать «горячая линия» в администрациях внутригородских районов и Департаменте городского хозяйства и экологии. (https://samadm.ru/media/news/45466/)

Все вопросы, поступившие на «горячую линию», будут находиться на контроле специалистов до полного исполнения задач.