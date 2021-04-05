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Принцип взимания платы за ТКО исходя из площади жилья могут пересмотреть

5 апреля 2021 09:56
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Принцип взимания платы за ТКО исходя из площади жилья могут пересмотреть

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова рекомендовала правительству региона рассмотреть возможность установления в городах принципа взимания платы за ТКО исходя не из квадратного метра жилья, а с человека.

Предложение омбудсмена связано с многочисленными жалобами жителей по этому поводу. Кроме того, госпожа Гальцова подчеркнула, что самое большое недовольство жители выражали в связи с высокой стоимостью услуг по обращению с ТКО.Эксперты считают, что органы власти не перейдут на сбор платы с людей, поскольку количество людей в регионе уменьшается, а количество квадратных метров увеличивается.

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова предложила правительству региона рассмотреть вопрос установления в городских округах области в качестве основания для расчета платы граждан за услугу по обращению с ТКО показатель по количеству проживающих в жилом помещении, а не исходя из общей площади жилья. Об этом говорится в докладе регионального омбудсмена за 2020 год.

• С 1 января 2019 года в Самарской области начала действовать новая система обращения с ТКО.Собственники этих отходов заключают договоры на обращение с ТКО с регоператором ООО «ЭкоСтройРесурс».

Как отмечает Ольга Гальцова, новая «мусорная реформа» принесла гражданам высокие тарифы, комбинированную систему начисления за обращение с ТКО, появление региональных операторов, перспективы строительства мусороперерабатывающих предприятий и начало раздельного сбора мусора, пишет Коммерсантъ.

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