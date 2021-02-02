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«Предприятие тепловых сетей» входит в состав Самарского филиала «Т Плюс»

2 февраля 2021 14:49
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АО «ПТС» с февраля 2021 года присоединяется к ПАО «Т Плюс». Все его сотрудники продолжат работу в объединенной структуре.

АО «Предприятие тепловых сетей» с февраля 2021 года присоединяется к ПАО «Т Плюс». Все его сотрудники продолжат работу в объединенной структуре.

Решение о консолидации было рекомендовано Советом директоров ПАО «Т Плюс». Все обязательства Предприятия тепловых сетей в Самаре будет выполнять филиал «Самарский», в частности, компания возьмет на себя функции Единой теплоснабжающей организации в городе. Это обеспечит успешную реализацию масштабной инвестиционной программы Т Плюс в рамках перехода на новую модель рынка тепла по методу «альткотельной». 

Консолидация позволит повысить надежность и качество теплоснабжения большей части горожан. Объединение несет ряд преимуществ для региона и города – рост инвестиций, внедрение единых стандартов качества, повышение управляемости теплоснабжения за счет интеграции тепловых сетей и источников, передает пресс-служба «Т Плюс».

 

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Комментарии

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2 февраля 2021  14:49
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