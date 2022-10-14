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Праздник для всего города: 136 лет назад был запущен самарский водопровод

14 октября 2022 14:34
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Сейчас длина сетей водоснабжения – более 1700 километров, а водоотведения – 1308 километров. Каждый день город забирает 500 тысяч кубометров воды.

Долгожданный проект, в который сначала мало кто верил - централизованное водоснабжение в Самаре. Не хватало средств, специалистов, веры в то, что это возможно. Будь тогда в середине XIX века соцсети, одни горожане регулярно требовали бы от властей срочного строительства, другие опасались бы технического прогресса.

Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда за него взялся Пётр Алабин, который занял пост городского головы. В 80-х годах позапрошлого века он начал с подготовки общественного мнения: регулярно выступал перед населением, доказывал людям необходимость строительства водопровода и полезные свойства воды. В качестве железного аргумента читали и пересказывали книгу «Вода. Изложение для образованных читателей и читательниц» немецкого учёного Эмиля Адольфа Росмэслера. Она хранится у нас в Музее истории самарского водопровода на Городской водопроводной станции. В книге подробно описаны все свойства воды, как она появляется в реках и подземных источниках, чем отличается по составу, как ее применять в повседневной жизни и в чём её польза.

Тем временем московский инженер Николай Зимин подготовил технический проект водопровода - и возник вопрос, где взять деньги на строительство. Была создана водопроводная комиссия, на которой решили обратиться за помощью к тем, для кого и создавался проект – к жителям – и предложили организовать «водопроводный заём». Вскоре Городская управа объявила о начале продаж шестипроцентных облигаций самарского водопроводного займа на сумму 100 000 рублей по номинальной цене 100 рублей.

Всего было выпущено облигаций на 400 тысяч рублей, это примерно 80% от суммы, необходимой на строительство. Обеспеченные самарцы охотно участвовали в «водопроводном займе», и вскоре деньги были собраны. На них в Самаре в 1886 году было построено 10 фонтанов, 16 уличных водозаборов, 247 пожарных кранов и подсоединено 120 домовладений. Протяжённость первого участка водопровода составила 27,5 км.

Сейчас длина сетей водоснабжения – более 1700 километров, а водоотведения – 1308 километров. Каждый день город забирает 500 тысяч кубометров воды. Работают четыре насосно-фильтровальные станции: три добывают воду из Волги, ещё одна – из подземных источников. Сотни специалистов очищают и обрабатывают воду, чтобы в дома самарцев она пришла чистой и питьевой. Больше 180 станций подкачки работают по всему городу, чтобы вода поступила во все дома, поднялась на самые высокие этажи.

Бесперебойное и качественное водоснабжение города – главная задача компании «РКС-Самара». Для нас важно сохранять и рассказывать историю самарского водопровода, развивать отрасль для настоящего и будущего, гордиться людьми, которые внесли большой вклад в водоснабжение Самары.

 

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

Теги: РКС-Самара

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