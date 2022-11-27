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Повышение тарифов ЖКХ с 1 декабря проконтролирует ФАС

27 ноября 2022 16:53
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ФАС проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста.

С 1 декабря 2022 года тарифы за ЖКХ поднимут на 9% в среднем по стране — ниже уровня инфляции. Расценки увеличат в соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября. Как сообщал на ВЭФ-2022 президент Владимир Путин, инфляция по итогам года ожидается на уровне 12%. При этом власти каждого субъекта самостоятельно устанавливают предельные индексы изменения платы, пишут "Известия".

«ФАС проконтролирует соблюдение утвержденных предельных индексов и не допустит необоснованного роста. Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», — сообщили в Антимонопольной службе «Известиям».

 

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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