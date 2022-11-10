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Постоянное соответствие качества питьевой воды обеспечивают специалисты «РКС-Самара»

10 ноября 2022 14:00
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постоянное соответствие качества питьевой воды обеспечивают специалисты «РКС-Самара»

Со времен античной Греции популярен тезис, что нельзя войти в одну реку дважды, ведь она постоянно меняется. Не исключение и Волга - основной источник водоснабжения миллионной Самары и других городов Саратовского водохранилища. Качество воды, забираемой и поставляемой в городскую распределительную сеть, контролируется на всех этапах водоподготовки. Специалисты лабораторий «РКС-Самара» ведут производственный мониторинг каждый час в соответствии с программой, утверждённой Управлением Роспотребнадзора по Самарской области. Контроль и анализ показателей позволяют строить прогнозы и планировать эффективную работу водоподготовки.

В начале ноября технологи предприятия зафиксировали превышение показателей по цветности: 38-39 градусов и температуру 8,6-8,8оС. Примерно такие же данные отмечали три года назад: тогда повышенный уровень воды в 29,09 м и осадки спровоцировали осеннее половодье, в реку попали растения с берегов. В сочетании с замедленным течением и высокой температурой воды в Волге начались процессы химического и биохимического разложения травы и листвы, как следствие - поступление гуминовых веществ, которые окрасили воду в желто-коричневый цвет. С  непривычной повышенной цветностью пришлось долго бороться технологам ресурсоснабжающего предприятия.

Сегодня Волга является каскадом водохранилищ, искусственно созданным человеком. Изменения воды в таком источнике по цветности, мутности, содержанию железа, марганца - это естественные процессы. Специалисты Испытательного центра качества воды «РКС-Самара» готовы ко всем возможным «сюрпризам». Своевременный контроль позволяет технологам оперативно вносить изменения в процесс водоподготовки.

 Очистка и подготовка воды проводится с применением наилучших доступных технологий: по инвестпрограмме «РКС-Самара» на водозаборах устанавливаются автоматизированные системы для контроля проб воды в реальном времени и автоматического дозирования реагента. На водозаборных сооружениях «РКС-Самара» используются одноступенчатая и двухступенчатая схемы очистки, проводится коагулирование и флокуляция, обеззараживание реагентами и ультрафиолетом. В условиях нестабильных показателей Волги эти технологии позволяют обеспечить стабильное качество питьевой воды, соответствующей СанПиН.

Теги: РКС-Самара

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