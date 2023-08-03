Посмотрите на свои квитанции вместе с РКС

103

В начале месяца абоненты «РКС-Самара» получают квитанции на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения, полученных в предыдущем месяце. Специалисты сбытового подразделения подготовили видеоинструкцию об основных разделах платёжного документа.

Особое внимание стоит обратить на графы с суммами к оплате и раздел с данными приборов учёта. Начисления формируются на основе показаний счётчиков. Последние показания, которые передал абонент, указаны именно в этом разделе, проверьте. Если водомеры не установлены, начисления идут по нормативу – проверьте данные, которые идут в учёт.

Задача абонентов - вовремя оплатить полученные услуги ХВС и канализации, чтобы не копилась задолженность и не начислялись пени. А если внести оплату с учётом рекомендованного аванса, можно и вовсе «уйти в минус» перед ресурсной организацией, что для абонента означает сплошные плюсы: отсутствие долгов и поводов нервничать. Все основные цифры в рублях размещены в правой центральной части жирным шрифтом.

Показания приборов учёта нужно передавать раз в месяц и следить за сроками поверки. Информация о дате следующего метрологического контроля находится в правом нижнем углу.

Посмотреть видеоинструкцию можно на сайте samcomsys.ru в разделе Абонентам - Сообщения для абонентов: (https://www.youtube.com/watch?v=u49f_NgaBqU).