Посещения офисов «ЭнергосбыТ Плюс» по предварительной записи выросли втрое

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За первые две недели февраля число клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», посещающих офисы компании по предварительной записи, выросло почти в 3 раза – с 290 записей в январе до 760 в феврале по 4 городам присутствия. Энергетики напоминают, что использование данного сервиса позволяет избежать ожидания в очередях и делает визит в клиентский центр максимально комфортным.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией АО «ЭнергосбыТ Плюс» предоставил своим клиентам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани возможность посещения центров обслуживания по предварительной записи. Запись осуществляется по телефонам:

- для физических лиц 8 (800) 700-10-32;

- для юридических лиц 8 (800) 600-03-90.

При этом большинство возникающих вопросов можно решить дистанционно, не выходя из дома. Достаточно воспользоваться любым из дистанционных каналов связи – личным кабинетом, обратной связью на странице https://samara.esplus.ru/feedback/, чат-ботом в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс») или онлайн-чатом на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Это быстро, удобно и безопасно!