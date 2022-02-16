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Посещения офисов «ЭнергосбыТ Плюс» по предварительной записи выросли втрое

16 февраля 2022 15:55
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При этом большинство возникающих вопросов можно решить дистанционно, не выходя из дома.

За первые две недели февраля число клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», посещающих офисы компании по предварительной записи, выросло почти в 3 раза – с 290 записей в январе до 760 в феврале по 4 городам присутствия. Энергетики напоминают, что использование данного сервиса позволяет избежать ожидания в очередях и делает визит в клиентский центр максимально комфортным.

Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией АО «ЭнергосбыТ Плюс» предоставил своим клиентам в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани возможность посещения центров обслуживания по предварительной записи. Запись осуществляется по телефонам:

- для физических лиц 8 (800) 700-10-32;

- для юридических лиц 8 (800) 600-03-90.

При этом большинство возникающих вопросов можно решить дистанционно, не выходя из дома. Достаточно воспользоваться любым из дистанционных каналов связи – личным кабинетом, обратной связью на странице https://samara.esplus.ru/feedback/, чат-ботом в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс») или онлайн-чатом на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Это быстро, удобно и безопасно!

 

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