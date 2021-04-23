Я нашел ошибку
Главные новости:
Геоглиф в форме числа «60» на площади 2,5 га составили из 11 тысяч двухлетних сеянцев сосны и березы.
Сегодня в Ставропольском лесничестве новый участок «Сада памяти» высажен в виде геоглифа «60»
В здании будет располагаться филиал Государственной Третьяковской галереи.
Начались работы по благоустройству территории вокруг «Фабрики-кухни» 
Проект направлен на популяризацию молодежного театрального искусства и расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских театральных коллективов.
В Ижевске дан старт началу нового театрального сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
По итогам трехдневных соревнований для оперативного персонала ТЭС с поперечными связями победила команда Тольяттинской ТЭЦ.
Подведены итоги конкурса профмастерства «Т Плюс» в Самарской области
Все производственные мощности на пределе, обеспечить еще один пуск не получится. 
"Роскосмос" впервые отказал заказчику в запуске спутника
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 
В первую очередь, опоры нуждаются в очистке от самовольно размещенных на них объявлений.
В Самаре приводят в порядок рекламные конструкции
В регионе стартовал Международный субботник к 80-летию начала Великой Отечественной войны – старт ему 17 апреля дал Дмитрий Азаров на Аллее трудовой Славы в Самаре. 
Волонтеры и активисты «Единой России» приводят в порядок мемориалы и памятные места Самарской области 
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.09
-1.33
EUR 90.47
-1.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Экология Всё в Дом ЖКХ

Подведены итоги конкурса профмастерства «Т Плюс» в Самарской области

23 апреля 2021 17:49
77
По итогам трехдневных соревнований для оперативного персонала ТЭС с поперечными связями победила команда Тольяттинской ТЭЦ.

В Самарском филиале «Т Плюс» завершился конкурс профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. По итогам трехдневных соревнований для оперативного персонала ТЭС с поперечными связями победила команда Тольяттинской ТЭЦ. Среди оперативного персонала ТЭС парогазового цикла лучший результат показала команда Сызранской ТЭЦ. 

Теоретические и практические этапы соревнований проходили на Самарской ТЭЦ и в Самарском учебно-курсовом комбинате. В состав каждой команды вошли начальники смен станций и основных цехов предприятий, а также машинисты турбин и котельного оборудования. При прохождении этапов оценивались как индивидуальные умения и навыки, так и слаженность командных действий. Одним из самых сложных этапов стало выполнение переключений на «оборудовании ТЭЦ» и ликвидация «аварийной ситуации», проводимые всеми участниками команд на специализированном компьютерном тренажере.

«Члены жюри оценивали не только знания и навыки сотрудников, но и их способность справляться со стрессом и умение работать в команде. По результатам проведения соревнований мы отметили тот факт, что уровень подготовки участников заметно вырос по сравнению с предыдущим конкурсом», - отметил председатель судейской комиссии, главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства «Т Плюс».

Теги: конкурс профмастерства победители

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Самарская область была отмечена как регион-лидер в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
23 апреля 2021  17:29
Министр транспорта РФ Виталий Савельев на итоговой коллегии минтранса отметил работу губернатора Дмитрия Азарова 
Политика
111
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
23 апреля 2021  14:44
Президент объявил майские праздники выходными днями с 1 по 11 мая
Общество
214
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
23 апреля 2021  13:45
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
Экология
171
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
23 апреля 2021  12:58
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
257
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
23 апреля 2021  12:26
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
Происшествия
190
Весь список