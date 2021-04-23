Подведены итоги конкурса профмастерства «Т Плюс» в Самарской области

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В Самарском филиале «Т Плюс» завершился конкурс профессионального мастерства среди оперативного персонала теплоэлектростанций. По итогам трехдневных соревнований для оперативного персонала ТЭС с поперечными связями победила команда Тольяттинской ТЭЦ. Среди оперативного персонала ТЭС парогазового цикла лучший результат показала команда Сызранской ТЭЦ.

Теоретические и практические этапы соревнований проходили на Самарской ТЭЦ и в Самарском учебно-курсовом комбинате. В состав каждой команды вошли начальники смен станций и основных цехов предприятий, а также машинисты турбин и котельного оборудования. При прохождении этапов оценивались как индивидуальные умения и навыки, так и слаженность командных действий. Одним из самых сложных этапов стало выполнение переключений на «оборудовании ТЭЦ» и ликвидация «аварийной ситуации», проводимые всеми участниками команд на специализированном компьютерном тренажере.

«Члены жюри оценивали не только знания и навыки сотрудников, но и их способность справляться со стрессом и умение работать в команде. По результатам проведения соревнований мы отметили тот факт, что уровень подготовки участников заметно вырос по сравнению с предыдущим конкурсом», - отметил председатель судейской комиссии, главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Подобные мероприятия крайне важны и актуальны в рамках постоянной работы по повышению профессионализма персонала электростанций. Победителям регионального этапа предстоит защищать честь Самарского филиала на корпоративном финале соревнований профмастерства «Т Плюс».