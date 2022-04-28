Подключение к тепловым сетям: как изменились правила, и что это дает?

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С 1 марта 2022 года вступили в силу новые «Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения…» Принятые изменения - результат достигнутых договоренностей между поставщиками ресурсов и застройщиками. Активное участие в разработке новых правил, как крупнейший частный поставщик на рынке тепловой энергии, принимала компания «Т Плюс».

«Сегодня для многих участников строительного рынка очевиден выбор централизованной системы теплоснабжения для новой застройки. Обновленные правила призваны упростить подключение новых объектов. Уверен, теперь этот процесс будет реализовываться без дополнительных издержек и в минимальные сроки», – отметил заместитель директора филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по коммерции и развитию Денис Бобров.

Важно отметить, что запущен специальный портал, где можно подать заявку на подключение и проконсультироваться со специалистами.

Давайте разберемся, что изменилось.

Изменен порядок выдачи технических условий. Ранее застройщики были вынуждены заключать договор и вносить аванс за подключение к системам теплоснабжения еще до начала проектирования и строительства дома. Теперь можно запросить в ТСО технические условия и приступить к проектированию, а заключить договор можно в течение года. Это позволяет сократить срок привлечения финансирования и на ранних этапах строительства дома уточнить, какие мощности нужны для его обогрева.

Срок резервирования тепловой нагрузки сокращен с 12 до 4 месяцев. Эта мера позволяет избежать искусственного дефицита. Ранее, при выдаче технических условий, за застройщиком на 12 месяцев закреплялся заявленный объем тепловой нагрузки, при этом застройщик мог так и не обратиться за подключением. В период «простоя» другие заявители не могли претендовать на это тепло. Теперь резервирование происходит при твердом намерении подключиться и на срок не более 4 месяцев, что дает возможность ТСО эффективнее использовать имеющиеся мощности и снижает ограничения по подключению.

Увеличен перечень лиц, которые могут обратиться за подключением. Раньше это мог сделать только владелец земельного участка. Сейчас это также могут быть лица, заключившие договор на комплексное развитие территории или органы власти. Таким образом, теперь можно заключить договор о подключении и начать необходимые мероприятия, а документы на земельный участок представить позднее.

Можно подать коллективную заявку от владельцев смежных участков на комплексную врезку. Это ускоряет производство работ и снижает индивидуальные затраты на подключение за счет их распределения между всеми участниками коллективной заявки.

Теперь возможно подключать к централизованному теплоснабжению строящиеся или даже проектируемые объекты. Это изменение позволяет теплоснабжающим организациям синхронизировать развитие инфраструктуры с развитием застройки территории.

Доступно подключение комплексных застроек с оплатой долями по завершении каждого объекта. Ранее такие проекты требовали единовременной оплаты аванса за подключение всех зданий на территории, вне зависимости от срока их сдачи в эксплуатацию. Учитывая значительный размер аванса, застройщики, как правило, подключали по одному-два объекта и не давали ТСО полного представления об объемах застройки. Изменение облегчит финансовую нагрузку застройщика, будет способствовать заявлению сразу всего объема подключаемой нагрузки, что позволит теплоснабжающим организациям более эффективно подходить к вопросу проектирования тепловых коммуникаций.

Введена ответственность за несоблюдение сроков выполнения мероприятий по подключению для обеих сторон в размере 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ от стоимости услуг за каждый день просрочки. Для ресурсоснабжающей компании она наступает с 1 дня просрочки, а для застройщика предусмотрен 30-дневный срок на завершение подготовки объекта.

Новый закон также уточняет условия уступки прав на неиспользуемые мощности. Ранее потребитель сам искал потенциального потребителя тепла, с которым можно разделить невостребованный тепловой ресурс. Теперь это можно сделать через ресурсоснабжающую организацию.

Фото из открытых источников