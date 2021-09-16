Подать заявку на догазификацию можно через портал «Госуслуги»

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Подача заявки на догазификацию через Единый портал государственных услуг впервые продемонстрирована в рамках заседания Федерального штаба по газификации и догазификации, которое прошло в Координационном центре при Правительстве РФ.

Для подачи заявки необходимо зайти на портал Госуслуг, выбрать соответствующий раздел и прикрепить пакет документов на домовладение, который планируется подключить к газовым сетям. Далее заявка попадает на портал Единого оператора газификации www.connectgas.ru для проверки корректности документов и направляется в газораспределительную организацию.

Подача заявки займет не более 5 минут благодаря автозаполнению граф из личного кабинета заявителя.

Чтобы ускорить процесс подачи, подготовьте пакет документов:

- паспорт

- ситуационный план земельного участка

- правоустанавливающие документы на домовладение и участок: договор купли-продажи или свидетельство о праве на наследство.

«Группа «Газпром межрегионгаз» стала первой компанией, которая реализовала доступ к своим сервисам на Едином портале государственных услуг. Теперь каждый из потенциальных абонентов может подать заявку на участие в догазификации любым удобным способом: через клиентские центры, офисы и сайты газораспределительных организаций, портал Единого оператора газификации или Госуслуги», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.