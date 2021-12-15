Подарок от «РКС-Самара» ждёт в личном кабинете

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Проверьте, может быть, именно Вам достался новогодний подарок.

Каждый абонент «РКС-Самара» имеет свой личный кабинет. Именно там находятся все документы по расчётам с ресурсоснабжающей организацией: архив показаний приборов учета, документы о сроках поверки, ранее выставленные квитанции, сведения об оплате. Владелец личного кабинета в круглосуточном режиме может получать необходимую информацию, проводить оплату без комиссии, направлять заявления и вопросы в «Виртуальную приемную», именно такие запросы обрабатываются консультантами в первую очередь.

Каждый месяц около 5 тысяч абонентов начинают пользоваться личным кабинетом и его преимуществами. Сейчас таких пользователей уже более 150 000! В канун новогодних праздников «РКС-Самара» решили сделать сюрприз: тех, кто зарегистрируется в личном кабинете до 30 декабря 2021 года, может ждать подарок! Проверьте, может быть, он ждёт именно вас!

Логин и пароль для входа в кабинет (для тех, у кого ещё нет личного кабинета) указаны в нижней части на лицевой стороне квитанции за октябрь и ноябрь. Если абонент не может найти логин и пароль, то ему необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, следуя инструкции, или обратиться за помощью в техподдержку.

«РКС-Самара» поздравляет всех жителей с наступающими праздниками и желает каждому найти свой новогодний подарок.