Почти 300 самарцев не могут выехать за пределы РФ из-за долгов перед "РКС-Самара"

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники успешно запустили в стратосферу и вернули на Землю исследовательский спутник. 
В стратосферу запущен исследовательский спутник, созданный самарскими школьниками
Для повышения безопасности необходимо продолжить укомплектовывать общественный транспорт системами видеонаблюдения.
В Самаре обсудили вопросы обеспечения  безопасности дорожного движения
Рейсы из Самары будут выполняться по четвергам.
S7 Airlines: открыта продажа  авиабилетов на прямые рейсы из Самары на Кипр
Экстренные службы, участвующие в тактико-специальном учении, с поставленными задачами справились.
В Новокуйбышевске состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствия условного ДТП
Где в регионе работают прививочные кабинеты.
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от коронавируса
Он так хотел завладеть цепочкой, что разгрыз заклеенный замок.
Обнимал и целовал: в Сызрани парень похитил у девушки дорогую цепочку необычным способом
31 мая был объявлен Всемирной организацией здравоохранения днем отказа от курения.
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Член Экспертного совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов высоко оценил уровень проведения предварительного голосование в Самарской области.
Дмитрий Орлов: Предварительное голосование в Самарской области прошло очень успешно
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Почти 300 самарцев не могут выехать за пределы РФ из-за долгов перед "РКС-Самара"

31 мая 2021 10:52
172
Почти 300 самарцев не могут выехать за пределы РФ из-за долгов перед "РКС-Самара"

Не только пандемия ограничивает выезд самарцев заграницу, но и долги за водоснабжение и водоотведение.

Если сумма задолженности за водоснабжение и водоотведение перед «РКС-Самара» по исполнительным документам составляет или превышает 30 000 рублей, судебные приставы-исполнители выносят постановление о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации. Так что не только пандемия препятствует выезду самарцев заграницу, но и коммунальные долги. 

По состоянию на конец мая 2021 года запрещено покидать страну из-за долгов перед «РКС-Самара» 283 самарцам. Ещё около 1000 исполнительных документов с суммой долга от 30 000 рублей находятся на исполнении в службе судебных приставов. 

Теги: водоснабжение должники РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Во дворах самарских домов, где живёт много должников за воду и канализацию, появилась ходящая и говорящая пирамида
26 мая 2021, 13:03
Во дворах самарских домов появилась ходящая и говорящая пирамида
Напоминание о долге прокатилось по дворам домов, где живут должники за воду и канализацию.   ЖКХ
1396
Ряд сообществ вводят в заблуждение жителей, собирая взносы и обещая взамен освобождение от оплаты всех коммунальных услуг
25 мая 2021, 13:24
Ряд сообществ вводят в заблуждение жителей, собирая взносы и обещая взамен освобождение от оплаты всех коммунальных услуг
По данным «РКС-Самара», количество таких абонентов увеличилось в разы. ЖКХ
625
«РКС-Самара» непрерывно ведёт борьбу с долгами
12 мая 2021, 09:45
«РКС-Самара» непрерывно ведёт борьбу с дожниками
На сегодня общая задолженность УК, ТСЖ, ЖСК, ЖК за водоснабжение и водоотведение приближается к 500 миллионам рублей.   ЖКХ
638

В центре внимания
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
140
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
118
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
297
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1266
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
720
Весь список