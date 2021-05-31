Почти 300 самарцев не могут выехать за пределы РФ из-за долгов перед "РКС-Самара"

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Не только пандемия ограничивает выезд самарцев заграницу, но и долги за водоснабжение и водоотведение.

Если сумма задолженности за водоснабжение и водоотведение перед «РКС-Самара» по исполнительным документам составляет или превышает 30 000 рублей, судебные приставы-исполнители выносят постановление о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации. Так что не только пандемия препятствует выезду самарцев заграницу, но и коммунальные долги.

По состоянию на конец мая 2021 года запрещено покидать страну из-за долгов перед «РКС-Самара» 283 самарцам. Ещё около 1000 исполнительных документов с суммой долга от 30 000 рублей находятся на исполнении в службе судебных приставов.