Победителям первого этапа акции «Офис в кармане» вручили смартфоны

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей первого этапа конкурса «Офис в кармане». Главные призы – смартфоны – трое счастливчиков получили из рук руководителя управления по биллингу и клиентскому сервису энергокомпании Ольги Хамитовой. Все победители - жители областной столицы, которые активно пользуются дистанционными сервисами компании.

Напомним, что акции «Офис в кармане» проходит в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня, второй – с 1 июля по 30 сентября 2023 года.

«Переход на электронный платежный документ удобен как энергетикам, так и самим клиентам. Он позволяет максимально защитить персональные данные граждан и ускорить процесс получения информации о начислениях за тепло. Кроме того, благодаря отказу от бумажных платежек жители региона вносят существенный вклад в сохранение окружающей среды: в этом году клиенты энергокомпании, подключившиеся к электронной квитанции, общими усилиями спасли почти 100 деревьев», - отметила руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Все желающие могут присоединиться ко второму этапу акции, который продлится до 30 сентября. Имена его победителей станут известны уже в октябре. Они также получат суперпризы – смартфоны. Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании.

Фото: Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»