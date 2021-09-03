По улицам Гаражной и Карбышева вводятся временные ограничения движения транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы временно ограничивается движение транспорта на следующих участках улиц:

- по ул. Гаражной от ул. Авроры до Четвертого проезда с 05:00 6 сентября 2021 года до 06:00 15 сентября 2021 года;

- по ул. Карбышева от ул. Дыбенко до дома №67 по ул. Карбышева с 05:00 6 сентября 2021 года до 06:00 15 сентября 2021 года.

Подробнее со схемой ограничения движения транспорта в зоне производства работ можно ознакомиться в приложениях.