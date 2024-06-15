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По требованию УФАС самарские газовики снизили цены на ВДГО

15 июня 2024 13:59
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По требованию УФАС самарские газовики снизили цены на ВДГО

Жители региона начали получать новые квитанции.

В разосланных платёжках отдельной строкой указан перерасчет платы за ТО ВД(К)ГО после снижения тарифов. Для удобства клиентов сумма начислений в квитанции определена, исходя из 1/12 годовой стоимости услуг. Однако, по желанию потребителя, он может оплатить ТО ВД(К)ГО единовременно (одним платежом), после выполнения работ, пишет ГТРК Самара.

Ранее тарифы на ВДГО и ВКГО были признаны экономически необоснованными - газовым компаниям вынесли предупреждение. В мае компании сообщили, что снизили тарифы.

В пресс-службе СВГК, сотрудники которой занимаются техобслуживанием газового оборудования в Самарской области, сообщили, что возобновили рассылку квитанций после снижения расценок на техническое обслуживание газового оборудования в соответствии с предупреждением антимонопольщиков.

«В данный момент информация о задолженности в банковских приложениях, установленных на смартфонах, может отражаться некорректно, поскольку синхронизация баз данных банков и СВГК требует некоторого времени и проводится в оперативном режиме. Со своей стороны компания уже работает над оперативным устранением выявленной ситуации с представителями банковского сообщества», — извинились перед потребителями газовики. 

Говоря об оптимизации расценок до уровня ниже среднего по Приволжскому федеральному округу, в СВГК пояснили за счёт чего изыскали резервы. Одним из главных источников средств для пересмотра расценок стало уменьшение размера индексирования в 2024 году заработной платы персонала, который будет задействован в деятельности по ТО ВД(К)ГО.

Другим источником сдерживания темпа роста расценок на ВДГ(К)О со стороны СВГК в 2024 году станет заимствование финансовых средств на покрытие убытков от этой деятельности.

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