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По Московскому шоссе, для устранения повреждения на тепловой сети, ограничат движение транспорта

4 июня 2021 17:31
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Трубопровод будут ремонтировать ориентировочно до 06:00 7 июня.

4 июня под проезжей частью Московского шоссе в районе пересечения с улицей Гастелло (возле дома № 77 по Московскому шоссе) сотрудники «Предприятия тепловых сетей» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» в результате проведения гидравлических испытаний выявили технологическое повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм.

Для устранения повреждения на тепловой сети по Московскому шоссе будут производиться земляные работы. Для этого необходимо перекрытие двух полос движения автодороги регионального значения.

Ограничительная мера начнет действовать уже грядущей ночью: с 03:00 5 июня 2021 года. Трубопровод будут ремонтировать ориентировочно до 06:00 7 июня 2021 года. Временно недоступными для движения будут две крайних полосы в направлении «из города» на участке в границах улиц Гастелло и Советской Армии.

По информации Департамента транспорта Самары, в вышеуказанный период автобусы будут следовать по своим обычным маршрутам – их движение организуется по свободным полосам.

Вопрос, касающийся необходимости корректировки трасс следования троллейбусов, в настоящее время находится в проработке. На место выехали специалисты службы пути МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Окончательное решение будет принято к утру, 5 июня. Оно будет зависеть от того, насколько большой котлован рабочим ресурсоснабжающей организации придется вырыть для устранения технологического повреждения. Информация относительно троллейбусного сообщения будет размещена дополнительно.

После проведения противоаварийных работ предусмотрены работы по восстановлению благоустройства. Они будут выполнены в полном соответствии с техническими условиями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Горячее водоснабжение для потребителей будет восстановлено совместно с коммунальными организациями после устранения выявленного повреждения.

Теги: Московское шоссе повреждения тепловая сеть

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