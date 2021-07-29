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Специалисты ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети,  анализируют более 50 показателей.
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Питьевая вода, которая подаётся специалистами «РКС-Самара», полностью соответствует всем нормам

29 июля 2021 17:10
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Специалисты ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети,  анализируют более 50 показателей.

Питьевая вода в Самаре, которая добывается из Волги и очищается на насосно-фильтровальных станциях «РКС-Самара», соответствует всем нормативам. 

Лето 2021 года было и продолжает оставаться одним из самых жарких за последние годы. Жители города наблюдают сильное «цветение воды» в водоёмах Самары, и у них возникает резонный вопрос о том, как сложившиеся обстоятельства влияют на качество питьевой воды в городских сетях. 

В «РКС-Самара» за состоянием воды следит специальное подразделение – «Испытательный центр контроля качества питьевой и природной воды», имеющее подтверждение компетенции «Росаккредитации». Специалисты ежедневно отбирают пробы воды в Волге, в процессе подготовки, перед подачей в сеть и в самой сети,  анализируют более 50 показателей. Ежегодно выполняется более 90 тысяч анализов воды перед подачей в водопроводные сети и более 70 тысяч анализов в распределительной сети города. По лабораторным данным, каких-либо значительных изменений в составе воды сейчас нет. 

Однако массовое развитие сине-зеленых водорослей в дальнейшем может оказать серьезное влияние. При разложении остатков этих водных растений из придонных слоев почвы и торфянников в воду могут поступать соединения железа, соли марганца, гуминовые кислоты, которые придают воде желтую или желтовато-бурую окраску, повышая показатель «цветность».  Подобная ситуация наблюдалась в Волге  зимой 2019-2020 года, летом и осенью 2013. При определенных природных условиях это может повториться.

В настоящее время питьевая вода, которая подаётся в городские водопроводные сети специалистами «РКС-Самара», полностью соответствует всем нормам! Информацию о качестве воды всегда можно посмотреть на сайте.

 

Фото:   «РКС-Самара»

 

 

Теги: питьевая вода РКС-Самара соответствует нормативам

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