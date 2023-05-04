Пирамида «РКС-Самара» напомнила забывчивым самарцам о просроченных платежах: часть уже вернули

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Слона, согласно поговорке, можно не заметить, а вот с чёрно-жёлтой пирамидой должника «РКС-Самара» это не пройдёт. С начала года пирамида посетила 27 частных владений абонентов с долгами за холодную воду и канализацию с общим долгом больше 800 тысяч рублей. Среди них выделяется дом в садово-дачном товариществе «Дубки», там хозяин недоплатил предприятию за уже потреблённые услуги 94 тысячи рублей.

Пирамида не встаёт хаотично к любому должнику, выбирает дома с видом, свидетельствующим о хорошей платёжеспособности хозяина. Перед этим абоненту направляются уведомления о долге и предстоящих судебных разбирательствах. И если не поступает никакой реакции, тогда к дому приходит бетонное напоминание. Благодаря этому нестандартному способу в этом году уже удалось вернуть больше 250 тысяч рублей долга. А за всё время работы пирамиды с 2018 года неплательщики вернули больше 13 млн рублей.