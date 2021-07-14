Пирамида должника «РКС-Самара» назвала жителям недобросовестные организации

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Гостиница, частная школа, парикмахерская и медицинский центр: деятельность разная, но общее одно - нежелание платить за работу других. Специалисты сбытового подразделения «РКС-Самара» вывезли пирамиду должника к организациям, владельцы которых не платят за воду, канализацию и за негативное воздействие на окружающую среду. Так, напоминание о долге прокатилось вдоль гостиницы «Ниагара» (ул.Победы, 81), частной школы «Интеллект-плюс» (ул. Пушкина, 280), эконом-парикмахерской (на Гаражной, 16) и медцентра на ул. Гагарина.

Самый большой долг накопили владельцы гостиницы - больше 180 тысяч рублей. Они с августа прошлого года не оплачивали негативное воздействие, а за воду и канализацию перестали платить в феврале и пока гасить долг не намерены. Эконом-парикмахерская получила услуг и не оплатила их на 45 тысяч рублей, а частная школа накопила долг в 12 тысяч рублей.

Медицинская организация не оплачивала услуги по водоснабжению и водоотведению с августа 2020 года, накопив 26 тысяч рублей долга. После того, как мимо их офиса проехала пирамида и рассказала о сложившейся ситуации, владельцы компании, видимо, почувствовав опасность огласки, погасили половину долга.

«РКС-Самара» намерены продолжать борьбу с бизнесменами-должниками. Организации, которые не оплачивают квитанции, в большинстве своём успешны, их работа даёт прибыль. При этом они недобросовестно относятся к работе других, предпочитая не платить за услуги водоснабжения и водоотведения. Тех, на кого не подействуют уведомления и огласка, ждут разбирательства в суде, оплата по исполнительным листам, а также отключение от воды и канализации.