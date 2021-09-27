Пирамида должника напомнила о долгах жителям проспекта Металлургов

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5 800 000 рублей – сумма долга за холодное водоснабжение и водоотведение жителей одиннадцати домов по пр. Металлургов. Стандартные уведомления и даже исполнительные листы не всегда помогают дисциплинировать неплательщиков.

Один из самых действенных способов воздействия на должников – предание их долгов огласке. Для этого специалисты «РКС-Самара» используют разные виды пирамид и объявлений. Так, на прошлой неделе самарцы могли увидеть ходячую пирамиду у жилых домов на проспекте Металлургов.

На подъездах, где живут должники, вывесили объявления с номерами квартир и суммами долгов, а по пешеходным дорожкам «прошлась» чёрно-жёлтая пирамида, напоминающая о необходимости оплаты потреблённых услуг водоснабжения и водоотведения.

Город должен знать своих антигероев, поэтому ресурсоснабжающее предприятие продолжит оповещать должников, их соседей и всех прохожих о суммах задолженности за холодную воду и канализацию.

Фото: «РКС-Самара»