Первая тысяча клиентов – юридических лиц «ЭнергосбыТ Плюс» подключила сервис «Личный кабинет»

За два месяца в «Личном кабинете для юридических лиц» от «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрировалась 1 000 организаций Самарской области. Новый бесплатный сервис был презентован энергосбытовой компанией в конце января 2021 года.
«Личный кабинет для юридических лиц» доступен для организаций и предприятий, ИП и владельцев нежилых помещений региона, имеющих действующий договор теплоснабжения с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», в том числе, это касается и тех случаев, когда энергосбытовая компания выступает агентом от имени ПАО «Т Плюс».
Данный сервис позволяет:
«Функционал «Личного кабинета» позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы. При этом данный сервис разработан в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает полную конфиденциальность информации», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.
Для получения доступа к сервису достаточно зайти на сайт АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/, выбрать раздел «Для бизнеса» и нажать на кнопку «Личный кабинет». Далее необходимо пройти простую процедуру регистрации и добавить договоры нового юридического лица в созданную учетную запись.
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