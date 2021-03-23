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Первая тысяча клиентов – юридических лиц «ЭнергосбыТ Плюс» подключила сервис «Личный кабинет»

23 марта 2021 12:50
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Первая тысяча клиентов – юридических лиц ЭнергосбыТ Плюс подключила сервис Личный кабинет

За два месяца в «Личном кабинете для юридических лиц» от «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрировалась 1 000 организаций Самарской области. Новый бесплатный сервис был презентован энергосбытовой компанией в конце января 2021 года.

«Личный кабинет для юридических лиц» доступен для организаций и предприятий, ИП и владельцев нежилых помещений региона, имеющих действующий договор теплоснабжения с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс», в том числе, это касается и тех случаев, когда энергосбытовая компания выступает агентом от имени ПАО «Т Плюс».

Данный сервис позволяет:

  • - просматривать баланс по каждому договору;
  • - подключить договоры дополнительного юридического лица;
  • - оплатить тепло без комиссии с помощью банковской карты;
  • - перейти на электронный документооборот;
  • - передавать показания по приборам учета ГВС;
  • - скачать документы (счета-фактуры, расчетные ведомости);
  • - подключить информирование или написать обращение в компанию.

«Функционал «Личного кабинета» позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы. При этом данный сервис разработан в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает полную конфиденциальность информации», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Для получения доступа к сервису достаточно зайти на сайт АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/, выбрать раздел «Для бизнеса» и нажать на кнопку «Личный кабинет». Далее необходимо пройти простую процедуру регистрации и добавить договоры нового юридического лица в созданную учетную запись.

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