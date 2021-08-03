Период глобальных перемен переживает система водоснабжения и водоотведения Самары

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Пока оценить масштаб и значимость могут только специалисты, но знать должны все.

Инвестиционная программа «РКС-Самара», которая реализуется сейчас в Самаре в рамках государственно-частного партнёрства, рассчитана до 2023 года и содержит мероприятия на сумму 4,5 млрд рублей. В 2020 году ресурсоснабжающее предприятие вложило в модернизацию водоснабжения и водоотведения столицы региона 1,034 млрд рублей. В 2021 году планируется реализация мероприятий инвестпрограммы на сумму 1,112 млрд рублей. На данный момент мероприятия реализуются на 104%.

Масштаб и значимость проектов в полной мере можно будет оценить только через несколько лет. Но уже сейчас специалисты сходятся во мнении, что 20-е годы 21 века – исторический момент реконструкции и развития системы водоснабжения и водоотведения города. Изменения стали возможны благодаря инвестиционной программе «РКС-Самара» и национальному проекту «Экология».

Большинство работ – переходящие: они будут завершены в 2022-2023 годах. Один из самых масштабных проектов – строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 до посёлка Управленческий и сооружений на них. Они будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Тогда наконец-то исполнится мечта жителей нескольких поколений, в их дома придет мягкая волжская вода.

Продолжается реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов на Городских очистных канализационных сооружениях в рамках федеральной целевой программы «Оздоровление Волги». Здесь устанавливается оборудование, аналоги которого работают всего в 2-3 российских городах. Эффект, который будет получен, сейчас могут оценить только специалисты, но в дальнейшем он улучшит экологическую ситуацию всего региона.

Модернизируются четыре насосно-фильтровальные станции Самары. На них меняется насосное оборудование, реконструируются очистные сооружения, автоматизируются процессы и устанавливаются частотно-регулируемые приводы.

На десятках других объектов водоснабжения и водоотведения Самары ведутся масштабные работы по замене оборудования и совершенствованию технологических процессов.

Многие из этих работ заметны только тем, кто к ним причастен. Но знать должны все жители Самары.