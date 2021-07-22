Переселенцев из аварийного жилья защитят от переплаты за ЖКХ

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала меры защиты для переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ. Об этом сообщили журналистам в службе в четверг, 22 июля.

В частности, антимонопольная служба подготовила изменения в постановление российского правительства «О внесении изменений в основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ». Поправки разработаны по итогам «Прямой линии» президента Владимира Путина, рассказали в ФАС.

По данным антимонопольной службы, планируется распространить действие предельных индексов на платежи переселенцев из аварийного жилья. Изменение призвано защитить граждан от переплаты за коммунальные услуги и исключить рост их стоимости выше, чем в соседних домах, пишут "Известия".

В настоящее время расчет и применение предельных индексов в 2021 году проводится на основании фактического платежа в декабре прошлого года. Чтобы проверить, соблюдена ли предельная планка, любая платежка текущего года сравнивается с декабрьской. Но если если переселенные граждане жили в декабре в аварийном здании, и в текущем году переехали, то их платеж некорректно сравнивать с показаниями старого дома, уточнили в ФАС.

Применение предельных индексов обеспечивает рост размера платежей граждан за коммунальные услуги не более чем на установленную величину предельного индекса. Этот механизм является единственным инструментом сдерживания роста тарифов и имеет важнейшее социально-экономическое значение для страны в целом и всех граждан-потребителей.