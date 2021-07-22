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Переселенцев из аварийного жилья защитят от переплаты за ЖКХ

22 июля 2021 12:51
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Переселенцев из аварийного жилья защитят от переплаты за ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала меры защиты для переселяемых из аварийного жилья граждан от переплаты за услуги ЖКХ. Об этом сообщили журналистам в службе в четверг, 22 июля.

В частности, антимонопольная служба подготовила изменения в постановление российского правительства «О внесении изменений в основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в РФ». Поправки разработаны по итогам «Прямой линии» президента Владимира Путина, рассказали в ФАС.

По данным антимонопольной службы, планируется распространить действие предельных индексов на платежи переселенцев из аварийного жилья. Изменение призвано защитить граждан от переплаты за коммунальные услуги и исключить рост их стоимости выше, чем в соседних домах, пишут "Известия".

В настоящее время расчет и применение предельных индексов в 2021 году проводится на основании фактического платежа в декабре прошлого года. Чтобы проверить, соблюдена ли предельная планка, любая платежка текущего года сравнивается с декабрьской. Но если если переселенные граждане жили в декабре в аварийном здании, и в текущем году переехали, то их платеж некорректно сравнивать с показаниями старого дома, уточнили в ФАС.

Применение предельных индексов обеспечивает рост размера платежей граждан за коммунальные услуги не более чем на установленную величину предельного индекса. Этот механизм является единственным инструментом сдерживания роста тарифов и имеет важнейшее социально-экономическое значение для страны в целом и всех граждан-потребителей.

Теги: аварийное жилье ЖКХ

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