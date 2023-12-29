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Переход к ценовым зонам позволил увеличить объем перекладок теплосетей и снизить их повреждаемость

29 декабря 2023 15:47
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Переход к ценовым зонам позволил увеличить объем перекладок теплосетей и снизить их повреждаемость

Итоги работы энергетиков по модели «альтернативной котельной», темпы замены ветхих тепловых сетей и другие вопросы, связанные с развитием тепловых систем городов, обсудил Общественный совет при Минэнерго России 28 декабря в Москве.

Уже 39 городов приняли решение в пользу новой модели тарифообразования, а большая часть из них за два-три года получила первые положительные результаты.

«Альтернативная котельная – это пример эффективного взаимодействия государства и бизнеса в столь сложной и социально-ориентированной отрасли как теплоснабжение,» - отметил заместитель министра энергетики Павел Сниккарс.

В рамках перехода к ценовой зоне теплоснабжения в городах уменьшается и объём бесхозяйных сетей, данные сети принимает на баланс принимает единая теплоснабжающая организация, выступающая в роли «единого окна» в системе теплоснабжения.

Финансирование в развитие систем теплоснабжения в ценовых зонах сохраняется на высоком уровне. Механизм «альтернативной котельной» также даёт гарантии инвестору на возврат вложенных средств на долгосрочной перспективе, что позволило повысить доверие банковской системы и институтов развития к сфере теплоснабжения, обеспечив привлечение масштабных инвестиций в отрасль»», – отметил он.

С 2018 года для модернизации систем теплоснабжения городов с «альткотельной» удалось привлечь 78,8 млрд рублей инвестиций, что по разным городам больше в 2-4 раза, чем при ранее действовавшем механизме ценообразования на тепловую энергию. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, финансирование в развитие тепловых систем в ценовых зонах теплоснабжения сохраняется на высоком уровне.

В интересах качественного и бесперебойного теплоснабжения потребителей и развития отрасли теплоснабжения в целом по стране решается сразу несколько многолетних накопленных проблем. И самая главная – износ тепловых сетей. Темпы замены тепловых сетей по ряду регионов уже позволяют достигать необходимых 3-4%, вследствие чего снижается и повреждаемость, и потери, а также сокращаются сроки отключения горячей воды летом, тепла – зимой, если инциденты все же случаются.

С 2018 года в рамках новой модели рынка тепла заменено 743,3 км тепловых сетей по всей России, еще около 195 км построено для подключения жителей к системе централизованного теплоснабжения, что значительно улучшает экологическую обстановку в городах, где осуществлён переход с угольного и печного отопления на централизованное. Также выполнено замещение 86 старых, неэффективных котельных на новые, еще 16 котельных модернизированы. Все это позволяет пройти отопительный период с минимальными рисками отключения тепла.

«За четыре года по модели альтернативной котельной количество повреждений на тепловых сетях снизилось в 1,3 раза, с 6,3 тыс. до 4,6 тыс. Я смотрю в будущее. Основная задача модели – обеспечить качество и надежность поставки тепла потребителям, особенно в зимний период», – подчеркнул в своем докладе Павел Сниккарс.

Кроме того, в рамках перехода к ценовой зоне теплоснабжения в городах уменьшается и объем бесхозяйных сетей, так как их на баланс принимает единая теплоснабжающая организация, выступающая в роли «единого окна» в системе теплоснабжения.

Реализация целевой модели рынка тепловой энергии в настоящее время – сложная и приоритетная задача Минэнерго России по привлечению средств в отрасль теплоснабжения в целях комплексного решения накопленных проблем, обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей, недопущения негативных социально-экономических последствий для потребителей и страны в целом.

 

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