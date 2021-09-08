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ПАО "Т Плюс" предупреждает о новом виде мошенничества

8 сентября 2021 16:47
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В июле-августе 2021г. появились случаи, когда неустановленные лица объявляют закупочные процедуры от имени ПАО "Т Плюс".

В июле-августе 2021г. появились случаи, когда неустановленные лица объявляют закупочные процедуры от имени ПАО "Т Плюс". Мошенники направляют потенциальным поставщикам товаров (работ, услуг) по электронной почте информацию или документы о якобы проводимых закупках с указанием ПАО «Т Плюс» как заказчика. При этом, в действительности, потребность в данных услугах у компании отсутствует, никакие процедуры не объявлялись, сотрудники в штате компании не числятся.

Мошенники представляются именами разных сотрудников. Их схема состоит в обязательном приобретении потенциальными поставщиками некого сертификата соответствия квалификации участника закупки стоимостью порядка 50 тысяч рублей. 

Кроме Горячей линии, жалобы на противоправные действия поступают на телефон и электронную почту канцелярии ПАО "Т Плюс". Общее число обращений - от 10 до 50 в день.

Если вам поступают обращения сомнительного характера, не позволяющие идентифицировать закупку или отправителя запроса, просим вас направлять такие сообщения на горячую линию ПАО "Т Плюс" по телефону 8 (800) 700-06-06 или на электронную почту: hotline@tplusgroup.ru.

Сообщения о фактах мошенничества, поступившие на Горячую линию, передаются в Службу безопасности компании, которая передает их в правоохранительные органы.

Обращаем ваше внимание, что ПАО "Т Плюс" при проведении закупочных процедур:

1. Публикует план закупок и вносит в него изменения на сайте Единой информационной системы (ЕИС). Каждая проводимая ПАО "Т Плюс" закупка имеет номер лота в плане закупок.

2. В обязательном порядке размещает извещение о проведении конкурентной закупочной процедуры в своем личном кабинете ЕИС с привязкой к номеру лота в плане закупок.

3. В электронной форме размещает всю необходимую документацию в своем личном кабинете на сайте торговой площадки с указанием контактного лица - сотрудника ПАО "Т Плюс". Информация также дублируется на сайте компании в разделе закупки.

4. В приглашениях к участию в закупочных процедурах обязательно указывает номер извещения о закупке, опубликованный в ЕИС, а также номер закупки на электронной торговой площадке (в случае проведения закупки в электронной форме).

5. Проводит закупки преимущественно в электронной форме. В этом случае подача заявок участниками и запросы заказчика участникам на разъяснение их оферт осуществляются через функционал электронных торговых площадок.

 

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