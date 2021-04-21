ПАО «Т Плюс» открыл в Самаре единственный в России интерактивный музей теплоснабжения. В нем совершенно бесплатно любой желающий сможет узнать о том, как производятся тепло и свет, как устроена тепловая электрическая станция, какое топливо самое энергоэффективное и не только.
Среди первых посетителей – жители города, пришедшие целыми семьями. Интерактивный музей тепла открыт по адресу: Волжский проспект, вторая очередь набережной, рядом с бассейном ЦСКА до 3 мая.
Первое, что увидят экскурсанты - панорамный кинотеатр с 4К-фильмом о тепле. Внутри музей поделен на несколько залов, каждый из которых оснащен интерактивными моделями и трехмерными инсталляциями объектов теплоснабжения. Всем без исключения будут интересны зона дополненной реальности и увлекательные игры.
Экспонаты музея можно трогать, нажимать кнопки, брать в руки. Большое внимание в экспозиции уделено вопросам энергетической и тепловой безопасности. Энергетики с удовольствием ответят на все вопросы посетителей.
Часы работы:
10:00-21:00 (будни)
10:00-20:00 (выходные дни)
Посещение бесплатное, рекомендуем записываться на экскурсии заранее. Более подробная информация на сайте http://samaramuseum.ru/ и в аккаунте Instagram @tplusmuseum.
Доступ в музей – строго при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.