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Отопительный сезон в Самаре завершается

13 апреля 2021 09:49
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Отопительный сезон в Самаре завершается

По прогнозам синоптиков, на этой неделе вплоть до выходных в дневные часы температура наружного воздуха будет сохраняться на отметке +21-+22 градуса.

В связи со значительным потеплением в Администрации Самары готовится Постановление, согласно которому в ближайшие дни в городском округе официально завершится отопительный сезон 2020-2021 годов. При этом в дальнейшем, в случае возможного похолодания на улице, ресурсоснабжающие организации готовы восстановить подачу теплоресурса в медицинские учреждения.

Сразу после завершения отопительного сезона будет дан старт подготовке объектов городского хозяйства к работе в условиях следующего осенне-зимнего периода 2021-2022 годов. Сюда традиционно включается подготовка жилых домов и объектов социальной сферы, ремонт сетей – теплотрасс, водопровода, канализации, а также воздушных и кабельных линий.

Надо сказать, что, согласно прогнозу синоптиков, сейчас наблюдается температурная аномалия, температура выше нормы на 9 градусов Цельсия. Однако уже на следующей неделе столбик термометра снова опустится к отметке 11-12 градусов.

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