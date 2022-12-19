Основные усилия самарских коммунальных служб сегодня будут направлены на устранение наледи и шуги

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Сегодня в дневную смену на территории внутриквартальных дорог и дворов планируется вывести 3369 дворников и 180 единиц техники. Кроме того, на улично-дорожной сети будут работать 119 машин и 260 дорожных рабочих.

«К концу дня прогнозируется снижение температуры. Необходимо до конца дня максимально справиться с наледью и шугой, чтобы к моменту наступления сильного мороза тротуары и пешеходные дорожки были приведены в порядок», - подчеркнула глава города.

В районах работа выстроена таким образом, что по жалобам из социальных сетей сразу выезжали представители администрации, вызывая на место руководителей УК.

Общим вопросом стала тема обработки противогололедными реагентами дорог в частном секторе. Улицы в частном секторе имеют особенности рельефа - дороги по ним идут под уклоном.

По поручению Елены Лапушкиной дороги частного сектора будут обработаны песко-соляной смесью до конца дня.