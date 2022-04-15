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Оплата отопления по фактическому потреблению – оптимальный формат

15 апреля 2022 12:45
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Оплата отопления по фактическому потреблению – оптимальный формат

Представители АО «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие в круглом столе Общественной палаты Самарской области. Темой обсуждения стали варианты оплаты отопления жителями региона. В мероприятии также приняли участие представители Жилищной инспекции и обслуживающих организаций региона.

На данный момент большая часть потребителей тепловой энергии, дома которых оборудованы общедомовыми приборами учета, оплачивает отопление равными долями в течение всего года (1/12). В начале следующего года такие клиенты получают корректировку по фактическому потреблению. Другие регионы Приволжского федерального округа уже отказались от «1/12» в пользу «1/7», т.е. оплаты исключительно в отопительный период. Такой подход позволяет жителям оценивать ежемесячное потребление тепла и влиять на объем начислений с помощью энергосберегающих мероприятий.

«Жильцы многих домов самостоятельно решили вопрос смены формы оплаты за тепло на общих собраниях. На сегодняшний день свыше 900 многоэтажных домов региона перешли на форму оплаты по «1/7», отметив ее удобство. Среди «плюсов» данного способа - отсутствие корректировки оплаты по итогам года и отсутствие начислений в летний период», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Сейчас на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» проводится опрос общественного мнения. Потребителям предлагается выбрать оптимальный вариант между «1/12 и «1/7». Принять участие в опросе можно здесь: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/333786/. Результат опроса повлияет на выбор основного способа оплаты отопления жителями региона в следующем отопительном периоде.

Теги: Т ПЛЮС

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