Около 100 организаций региона могут остаться без тепла из-за долгов перед Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс»

155

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» планирует ограничить теплоснабжение для 95 организаций, накопивших долги за тепло. В список неплательщиков, которым грозит полное или частичное ограничение услуги, попали крупные предприятия, офисные центры и даже муниципальные предприятия.

В их числе ПАО «Завод имени А.М. Тарасова», не оплатившее за полученное тепло 15,8 млн рублей; муниципальные предприятия «ТТУ» (с долгом 8,9 млн рублей) и «Благоустройство» (5,6 млн рублей); ООО «ФизРазвитие» (2,9 млн рублей) и АО «Железобетон» (2,8 млн рублей). Общая сумма задолженности неплательщиков, в отношении которых могут быть применены крайние меры, превышает 81 млн рублей.

«Мы призываем должников в ближайшее время урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком тепла. В случае введения санкций, этим организациям придется не только погасить задолженность за теплоресурсы, но и оплатить мероприятия по отключению и подключению абонента», - подчеркивает руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Энергокомпания проводит комплекс мероприятий, направленных на взыскание долгов с юридических лиц. Введение частичного и полного ограничения теплоснабжения является эффективным инструментом воздействия на коммерческие организации. Например, в январе из 63 организаций, в отношении которых было запланировано ограничение подачи услуг, 32 полностью погасили свою задолженность перед энергетиками, не дожидаясь визита специалиста теплоинспекции.

Фото: pixabay.com