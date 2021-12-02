Офис «ЭнергосбыТ Плюс» в Комсомольском районе Тольятти начал прием клиентов – физических лиц

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Офис обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Комсомольском районе Тольятти начал прием клиентов – физических лиц. При необходимости горожане могут решить вопросы, связанные с начислениями, учетом тепловой энергии или урегулированием образовавшейся задолженности за теплоресурсы в клиентском центре, расположенном по адресу: г.Тольятти, ул. Матросова, д.40.

Прежде специалисты энергокомпании вели здесь прием представителей организаций и предприятий города. Теперь юридические лица Тольятти могут решить вопросы взаимодействия с «ЭнергосбыТ Плюс» в офисе на ул. Дзержинского, д.18 «А».

«Значительное количество наших клиентов проживает в Комсомольском районе города. В виду этого мы постарались разместить офис обслуживания в шаговой доступности, чтобы тольяттинцы могли оперативно решить все возникающие вопросы. При этом не стоит забывать, что самым удобным и безопасным каналом коммуникации с энергокомпанией являются дистанционные сервисы. В онлайне очередей нет», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию о сети офисов и графике их работы, а также о доступных онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/.