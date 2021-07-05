Одна из насосно-фильтровальных станций «РКС-Самара» отмечает круглую дату со дня основания

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90 лет назад - 4 июля 1931 года - в Самаре запустили в работу первую очередь новой насосно-фильтровальной станции. Растущему городу нужно было всё больше воды, и в 20-е годы прошлого века, несмотря на голод и разруху после гражданской войны, было принято решение о строительстве большого объекта водоподготовки. Больше 100 человек работали с документами и проектами, из городского бюджета на строительство направили 250 тысяч рублей. Как рассказывают историки, за работами наблюдали всем миром, газеты регулярно публиковали отчёты, самарцы ждали запуска с нетерпением.*

В 1931 году в работу вступили насосные станции первого и второго подъёмов. В первые годы станция подавала в город около 30 тысяч кубометров воды в сутки. За годы Великой Отечественной войны мощность станции увеличилась в три раза, а к 70-м годам – до 650 тысяч кубометров воды в сутки. На тот момент НФС-1 снабжала водой практически всю Самару: и стремительно растущие жилые дома, и большие предприятия.

Сегодня НФС-1 – одно из головных сооружений городской системы водоснабжения, за которую отвечают «РКС-Самара». Станция снабжает водой больше половины города: Октябрьский, Железнодорожный, Советский районы и частично Ленинский, Самарский и Промышленный. Несмотря на внушительный возраст станция сегодня - это современный объект с постоянно обновляющимся оборудованием. Здесь применяются новые технологии, ведётся большое строительство по инвестиционной программе «РКС-Самара»: возведено здание для комплекса очистки и обезвоживания осадка промывных вод, устанавливается электрооборудование с распределительным устройством и частотно-регулируемыми приводами. Это снизит нагрузку на сети, защитит их от гидроударов и повысит энергоэффективность объекта.

Когда-то запуск НФС-1 назвали «вторым дыханием самарского водопровода». В планах у «РКС-Самара» поддерживать это дыхание ровным и сильным для бесперебойного водоснабжения миллионного города.