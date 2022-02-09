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Один из офисов обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает посетителей

9 февраля 2022 10:39
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Один из офисов обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает посетителей

По состоянию на среду, 9 февраля, приостановлен прием посетителей в одном из офисов обслуживания Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» - на ул. Матросова, д. 40 в Тольятти. Оперативно и без очередей решить свой вопрос граждане могут с помощью онлайн-сервисов, которые доступны в личном кабинете и на официальном сайте https://samara.esplus.ru.

Решение о возобновлении приема клиентов этими центрами будет принято исходя из текущей ситуации с COVID-19.

Напоминаем, что большинство возникающих вопросов можно решить не выходя из дома. Достаточно воспользоваться любым из дистанционных каналов связи – личным кабинетом, обратной связью на странице https://samara.esplus.ru/feedback/, чат-ботом в социальных сетях Телеграмм (@Esplusbot), Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс») или онлайн-чатом на официальном сайте компании samara.esplus.ru. Это быстро, удобно и безопасно!

 

Теги: Т ПЛЮС

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