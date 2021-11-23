Очередной конкурс профмастерства «Т Плюс» проведет в онлайн-формате

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23 ноября стартуют соревнования профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда 2021 года» ПАО «Т Плюс». В связи с антиковидными ограничениями традиционное корпоративное мероприятие пройдет в онлайн-формате. Каждый из участников будет находиться на своем предприятии. Выполнение заданий жюри соревнований оценит с помощью видеокамер и компьютерных программ.

Среди претендентов на победу 16 представителей группы «Т Плюс» - 13 работников генерирующей компании и 3 сотрудника «ЭнергоремонТ Плюс». От их эффективной работы по профилактике нарушений правил безопасности во многом зависит жизнь и здоровье персонала предприятия. Особенно роль таких специалистов важна на предприятиях энергетики.

«Соревнования профессионального мастерства необходимы для обмена опытом и мотивации персонала к постоянному развитию. На этот раз представители филиалов компании продемонстрируют свои компетенции в онлайн-формате. Оборудование учебных классов на ТЭЦ и система дистанционного обучения позволяют эффективно оценить уровень подготовки специалистов и определить лучших из лучших», - подчеркнул главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.