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Обслуживающим организациям Самарыпоручено нарастить объемы работ на скатных кровлях и не снижать темпы расчистки дворов
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Обслуживающим организациям Самарыпоручено нарастить объемы работ на скатных кровлях и не снижать темпы расчистки дворов

27 февраля 2024 15:39
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Особенно это касается адресов, по которым ранее уборка производилась недостаточно активно.

Внимание профильных организаций и предприятий акцентировано на том, чтобы до очередных снегопадов не снижать темпы расчистки придомовых и дворовых территорий. Также в числе первоочередных задач – наращивание объемов работ по очистке скатных кровель, чтобы в период оттепели предотвратить сход снега и наледи. Особенно это касается адресов, по которым ранее уборка производилась недостаточно активно.

«Многие управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН своевременно реагируют на замечания, которые возникают в ходе мониторинга состояния участков, и сезонная уборка продолжается непрерывно. Однако некоторые обслуживающие организации недобросовестно относятся к своим обязанностям: до установления морозной погоды они могли бы легче и быстрее справиться с расчисткой вверенных территорий, а сейчас удалить смерзшийся снег крайне проблематично. Поэтому больший объем работ им предстоит выполнить с наступлением периода потепления. За ненадлежащее выполнение обязанностей административные комиссии внутригородских районов составляют соответствующие материалы. Также документация направляется в ГЖИ и органы Прокуратуры для принятия дальнейших мер реагирования. В частности, по результатам обследования территорий инспекторами МП «ГАТИ по благоустройству», имеются существенные замечания к управляющим компаниям «Волжский берег», «СГК», «Фридом». Также на протяжении последних недель много претензий к организации «СамараСтройПотенциал», обслуживающей часть жилых домов в Самарском районе – управляющая компания до настоящего времени не устранила нарушения, при этом ее представители не явились на совещание», – сообщил заместитель руководителя Управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Мухранов.

За весь зимний сезон административными комиссиями внутригородских районов составлено 300 протоколов, а в ГЖИ и Прокуратуру направлено более 400 материалов в отношении тех управляющих компаний, которые должным образом не отреагировали на замечания и вовремя не привели свои территории в надлежащее санитарное состояние.

Строгий контроль и за состоянием кровель. Обеспечению их безопасности уделяется повышенное внимание. Так, накануне привели в порядок 120 скатных крыш. За вторник, 27 февраля, очистили еще 110 скатных кровель. Например, сегодня одно из муниципальных предприятий трудилось на улице Фрунзе.

В ожидании необходимых работ объекты, представляющие опасность, огораживаются.

«В основном работы на кровлях проводятся по периметру: сотрудники скидывают снег, сбивают образовавшуюся наледь. Но нельзя забывать о том, что при повышении температуры наружного воздуха пласты снега, находящиеся ближе к коньку крыши, могут спускаться к ее кромке и представлять опасность для прохожих. Именно поэтому сейчас, в ожидании потепления, важна расчистка кровель и по всей их площади. На совещании на этом также заострили внимание управляющих компаний, организующих высотные работы, – пояснил Сергей Мухранов. – После завершения работ на кровлях обслуживающие организации должны позаботиться о том, чтобы как можно быстрее снежные массы и лед были убраны с тротуаров, отмосток домов».

Сегодня на все территории Самары, включая придомовые, дворовые, внутриквартальные и неразграниченные, а также в общественные пространства и на улично-дорожную сеть, направили 3 302 уборщика, задействовано 294 единицы техники. Из них дворников – 2 905 человек, а для механизированной уборки дворов и внутриквартальных зон вывели 62 машины.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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