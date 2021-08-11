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Облправительство утвердило региональный стандарт расчета стоимости услуг ЖКХ 

11 августа 2021 16:51
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Утверждение регионального стандарта позволит провести выверку списков льготополучателей и гарантировать предоставление мер социальной поддержки.

В среду, 11 августа , первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное заседание Правительства Самарской области. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении вопросов повестки дня, которая включала в себя шесть пунктов, приняли участие руководители министерств и ведомств региона, главы муниципалитетов, представители надзорных органов.

Участники совещания своим решением утвердили новый региональный стандарт расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированного по муниципальным образованиям Самарской области. Региональные стандарты устанавливаются в целях предоставления гражданам мер социальной поддержки – субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов на эти цели в совокупном доходе семьи, гражданам предоставляется субсидия.

До последнего времени действовал стандарт, утвержденный в феврале этого года. В связи с изменением с 1 июля тарифов на жилищно-коммунальные услуги (в пределах не более 3,6%) областным департаментом ценового и тарифного регулирования региональный стандарт пересчитан – в соответствии с предложениями муниципальных образований. Напомним, что стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме не изменилась. 

Утверждение регионального стандарта позволит провести выверку списков льготополучателей и гарантировать предоставление мер социальной поддержки тем гражданам, которые в них нуждаются. Виктор Кудряшов напомнил, что в настоящее время получателями субсидии на оплату жилья в регионе являются около 36 тысяч семей, объем средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете – более миллиарда рублей. 

    В соответствии с утвержденным Правительством региона стандартом, его величина для жителей городского округа Самара (для собственников жилых помещений, которые обязаны вносить взносы на капитальный ремонт) составит 2 737 рублей (для семьи из трех человек), 3010 рублей для семьи из двух человек и 4016 рублей – для одиноко проживающих граждан. Для жителей Тольятти аналогичные нормативы будут составлять 2 310, 2 564 и 3 506 рублей соответственно.

В ходе заседания Правительством региона было принято решение о предоставлении бюджетных кредитов трем муниципалитетам – городскому округу Октябрьск, Камышлинскому и Сергиевскому муниципальным районам. 

Одобрено выделение двух кредитов Октябрьску: в связи с необходимостью рефинансирования долговых обязательств городского округа перед областным бюджетом – в объеме 3 596 тыс. рублей – и на реализацию инвестиционного проекта «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» - в сумме 4 800 тыс. рублей.  

Муниципальному району Камышлинский одобрен бюджетный кредит в размере 3 400 тыс. рублей. Средства пойдут на обслуживание муниципального долга. 

Сергиевский район получит из губернской казны 14 915 тыс. рублей. Благодаря этим средствам в районе планируют организовать переселение граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, капитально отремонтировать районный Дом культуры «Дружба», детский сад «Аленушка», подготовить и оборудовать на базе школ района современные образовательные центры «Точка роста».

В заключение Виктор Кудряшов поручил министру управления финансами Андрею Прямилову проанализировать, как идет поступление доходов в бюджеты муниципалитетов за первое полугодие и выяснить причины изменений по сравнению с прошлым годом, поскольку в отдельных районах и городах отмечается существенный рост, в ряде других – значительное падение доходов. 

Теги: облправительство расчет услуг ЖКС региональный стандарт

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