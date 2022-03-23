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Новое достижение внесли в «Книгу мастеров» РКС

23 марта 2022 12:54
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Новое достижение внесли в «Книгу мастеров» РКС

В «РКС-Самара» с 2018 года ведётся «Книга мастеров». Производственно-техническое управление предприятия принимает заявки от сотрудников, которые хотят показать свою работу, доказать, что они справляются с ней лучше всех. После этого они на рабочем месте принимают комиссию и делом подтверждают заявку. 

Наибольшее количество рекордсменов – в цехе эксплуатации водопроводных сетей № 1. В марте 2022 года четвёртый сотрудник этого подразделения будет внесён в «Книгу мастеров». По два рекордсмена работают в цехе эксплуатации водопроводных сетей № 2 и в цехе насосных станций. По одному – в ремонтно-механическом цехе, спецэлектроцехе, на насосно-фильтровальной станции №1, в автотранспортном цехе и в производственно-техническом управлении. 

В 2022 году в «Книгу мастеров» впервые внесён соревновательный аспект. Если раньше рекорды устанавливались относительно нормативных показателей, то сейчас – мастера начали соревноваться между собой. Первыми стали электрогазосварщики. 

В феврале 2020 года Александр Игумнов из ЦЭВС-1 установил рекорд при сварке вертикального поворотного стыка металлической трубы. Он уложился в 22 минуты при нормативе 48 минут. 22 марта 2022 года Сергей Жидков из того же ЦЭВС-1 выполнил эту работу на три минуты быстрее. Его достижение также будет внесено в «Книгу мастеров». 

Поздравляем Сергея Владимировича и весь коллектив ЦЭВС-1 и ждём новых рекордов! Возможно, кто-то из электрогазосварщиков уже сейчас тренируется и скоро будет готов установить свой рекорд. Заявки принимаются.

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