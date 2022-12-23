Ночью подрядные организации города привлекут к работе 160 единиц техники

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Работа по устранению последствий снегопада в Самаре – продолжается. В дневную смену для уборки улично-дорожной сети города задействовали 164 единицы спецтехники и привлекли порядка 300 сотрудников подрядных организаций.

В ночь на 24 декабря подрядные организации планируют задействовать 160 единиц техники и привлечь 114 уборщиков территорий, которые вручную проведут расчистку локаций, недоступных для механизированной уборки.

По словам специалистов, основным препятствием при уборке города зимой является припаркованный транспорт.

Работы ведутся также на внутриквартальных и придомовых территориях. Напомним, за эти территории ответственны районные администрации. Они координируют на вверенных им территориях деятельность управляющих компаний и ТСЖ, муниципальных служб благоустройства. Важно отметить, что к работе только на внутриквартальных территориях днем 23 декабря было привлечено 63 единицы техники и 2945 дворников.

Фото: администрация Самары