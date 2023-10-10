Нетканка в канализации: в Самаре сотрудники РКС ликвидировали крупный засор

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Выходные для жителей улицы Кольцевой выдались напряжённые: не работала канализация, невозможно было сливать воду, пользоваться удобствами. Прибывшие по заявке сотрудники «РКС-Самара» приступили к очистке линии: обследовали колодцы и в одном из них обнаружили пробку из твёрдого мусора. Сразу засор не поддался, пришлось применить силу - и на свет вытащили тряпки, которые в трубах сбились в плотный ком и преградили путь стокам. Зрелище неприятное, но показать фото надо.

«Всё то же, - вздохнули специалисты цеха эксплуатации канализации, - влажные салфетки и средства гигиены». Стремление к чистоте похвально, но только если оно не приводит к загрязнению всего остального. Регулярное смывание салфеток, ватных дисков и палочек, прокладок и тампонов приводит к тому, что все эти атрибуты гигиены напрочь забивают трубы водоотведения, не предназначенные для твёрдого мусора. Нерастворимые отходы необходимо утилизировать правильно: в мусорное ведро.

Нельзя смывать в раковину и унитаз:

- влажные салфетки

- средства гигиены и контрацепции

- бумагу

- продукты

- очистки, шелуху, скорлупу, корки

- гранулы для кошачьих лотков

- стройматериалы

Унитаз и раковина - не мусорная корзина! Им тоже нужна чистота.