Неправильная замена батарей может увеличить плату за тепло в десять раз по сравнению с действующим нормативом.

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О рисках самостоятельного монтажа радиаторов россиян предупредил заместитель гендиректора компании «ПИК-Комфорт» по эксплуатации и строительству Владислав Лукьянов, пишет РИА Новости.

«Все дефекты работы и некорректное подключение радиаторов, которое, как правило, проводится летом, становится заметным в момент начала отопительного сезона осенью. Это могут быть протечки, завоздушивание системы и самое главное — разбалансировка системы отопления во всем доме», — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что чаще всего люди меняют радиаторы отопления при ремонте — по статистике, более половины из них нарушают балансировку системы, так как применяют неподходящие радиаторы, с несовместимыми характеристиками гидравлического сопротивления. Лукьянов уточнил, что батареи в квартире могут быть индивидуальными и относящимися к общедомовому имуществу. К последней категории радиатор относится, если обслуживает более одной квартиры в доме, то есть на подводке от стояка непосредственно к батарее не установлен позволяющий отключать теплоноситель запорный кран.

По словам эксперта, индивидуальные батареи владелец квартиры в праве менять самостоятельно, но должен уведомить об этом управляющую компанию и узнать, какие конкретно радиаторы разрешены к установке. Батареи же, которые относятся к общедомовому имуществу, менять самостоятельно нельзя — на это имеет право только управляющая компания, подчеркнул Лукьянов.

Если владелец квартиры в результате замены батареи подключит дополнительный, незапланированный изначально радиатор, то управляющая компания может увеличить плату за отопление в десять раз по сравнению с действующим нормативом, предупредил эксперт. Кроме того, если в результате неправильного монтажа произойдет прорыв такой батареи, то расходы, связанные с возмещением ущерба, лягут на собственника квартиры, где произведена несогласованная замена радиатора отопления, добавил специалист.

По словам Лукьянова, если сантехник из управляющей компании захочет попасть в квартиру для осмотра батареи, то его следует пустить внутрь. В противном случае коммунальщики могут обратиться в суд с иском о принудительном доступе в жилье, заключил эксперт.