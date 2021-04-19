Не прошло и трёх дней, как часть арт-фигуры, установленной на Подшипниковой в Самаре, украли 

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В пятницу, 16 апреля, специалисты «РКС-Самара» начали устанавливать арт-фигуры на улице Подшипниковой. В 2021 году основной темой фигур стали виды спорта. Один из объектов, появившийся на перекрёстке проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой, был посвящён биатлону.

Фигура, сделанная с такой любовью и мастерством сотрудниками цеха эксплуатации водопроводных сетей № 1, простояла недолго. Уже в понедельник утром всех ждало сильнейшее разочарование – макет биатлонной винтовки украли!

Не остановило негодяев ни то, что фигура установлена на людном перекрёстке, ни то, что макет был приварен к основному стенду.