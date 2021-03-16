Названы самарские дома, жильцы которых не платят за воду

На сайте «РКС-Самара» обновлены списки крупнейших должников за водоснабжение и водоотведение.
Полная и своевременная оплата услуг ЖКХ – признак ответственного и порядочного отношения к потреблению ресурсов, к ведению семейного бюджета. И более 90% самарцев придерживаются именного такого подхода и являются добросовестными плательщиками.
Думать о том, что остальные горожане не платят за потреблённые ресурсы из-за нехватки средств – ошибка. Идейные должники есть во всех социальных группах. В списке домов, жители которых редко оплачивают квитанции от «РКС-Самара», есть и общежития для малоимущих, и комфортабельные новостройки.
Вряд ли кто-то захочет жить рядом с должниками. Ведь непорядочность и безответственность распространяется на все сферы жизни. Кроме того, меры, которые применяются персонально к должникам и к целым домам, могут приносить неудобства. Перед покупкой квартиры проверьте, не являются ли ваши будущие соседи злостными неплательщиками.
Поддерживая осознанное потребление ресурсов и ответственное отношение к оплате услуг водоснабжения и водоотведения, «РКС-Самара» публикует списки крупнейших должников. Посмотреть обновлённые списки – как физических, так и юридических лиц – можно на сайте https://samcomsys.ru/debtorsul и https://samcomsys.ru/debtorsfl
Список многоквартирных домов города Самары с наибольшими долгами за услуги водоснабжения и водоотведения
|
1
|
Кирова, 36
|
2 595 811,44 руб.
|
2
|
Кирова, 143
|
2 308 419,61 руб.
|
3
|
Кирова, 36А
|
2 059 399,14 руб.
|
4
|
Победы, 141
|
2 019 362,73 руб.
|
5
|
Воеводина, 14А
|
1 694 007,68 руб.
|
6
|
Искровская, 7
|
1 654 972,38 руб.
|
7
|
Рыльская, 44
|
1 619 747,52 руб.
|
8
|
Советской Армии, 238А
|
1 573 608,67 руб.
|
9
|
Кирова, 73
|
1 464 449,09 руб.
|
10
|
Партизанская, 62
|
1 277 810,13 руб.
|
11
|
Товарная, 17В
|
1 267 569,45 руб.
|
12
|
Нагорная, 13
|
1 240 593,43 руб.
|
13
|
Белогородская, 3
|
1 212 138,01 руб.
|
14
|
Теннисная, 29
|
1 136 700,90 руб.
|
15
|
Днепровский пр., 1/332
|
1 126 152,11 руб.
|
16
|
Теннисная, 31
|
1 058 303,86 руб.
|
17
|
Революционная, 90
|
1 032 608,81 руб.
|
18
|
Теннисная, 25
|
1 009 139,08 руб.
|
19
|
Стара-Загора, 166
|
1 000 113,99 руб.
|
20
|
Стара-Загора, 209
|
964 227,33 руб.
|
21
|
К.Маркса, 402
|
956 942,86 руб.
|
22
|
Стара-Загора, 114
|
937 531,34 руб.
|
23
|
Кирова, 61
|
937 128,26 руб.
|
24
|
Димитрова, 112
|
936 820,84 руб.
|
25
|
Металлургов, 88
|
936 106,91 руб.
|
26
|
Конный пр., 2/320
|
922 981,68 руб.
|
27
|
Ново-Садовая, 30
|
905 852,04 руб.
|
28
|
Свободы, 145
|
892 151,94 руб.
|
29
|
К.Маркса, 504
|
879 542,64 руб.
|
30
|
Белогородская, 3А
|
868 189,55 руб.
|
31
|
Свободы, 230
|
864 266,59 руб.
|
32
|
Стара-Загора, 139
|
859 455,90 руб.
|
33
|
Победы, 99
|
826 246,16 руб.
|
34
|
Металлургов, 92
|
823 622,12 руб.
|
35
|
Теннисная, 27
|
815 370,77 руб.
|
36
|
Черемшанская, 139
|
814 028,84 руб.
|
37
|
Димитрова, 38
|
809 073,26 руб.
|
38
|
Стара-Загора, 220
|
807 272,82 руб.
|
39
|
К.Маркса, 487
|
802 216,96 руб.
|
40
|
Воронежская, 51
|
791 427,63 руб.
|
41
|
Дзержинского, 13/2
|
774 926,60 руб.
|
42
|
Силина, 14
|
774 334,81 руб.
|
43
|
Панова, 50
|
769 508,02 руб.
|
44
|
Стара-Загора, 222
|
765 500,78 руб.
|
45
|
Мечникова, 5
|
760 260,39 руб.
|
46
|
Олимпийская, 16
|
760 239,46 руб.
|
47
|
Металлургов, 81
|
749 359,10 руб.
|
48
|
Владимирская, 37
|
743 229,64 руб.
|
49
|
Красных Коммунаров, 34
|
739 165,77 руб.
|
50
|
К. Маркса, 352
|
727 684,97 руб.
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