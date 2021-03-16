Названы самарские дома, жильцы которых не платят за воду

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На сайте «РКС-Самара» обновлены списки крупнейших должников за водоснабжение и водоотведение.

Полная и своевременная оплата услуг ЖКХ – признак ответственного и порядочного отношения к потреблению ресурсов, к ведению семейного бюджета. И более 90% самарцев придерживаются именного такого подхода и являются добросовестными плательщиками.

Думать о том, что остальные горожане не платят за потреблённые ресурсы из-за нехватки средств – ошибка. Идейные должники есть во всех социальных группах. В списке домов, жители которых редко оплачивают квитанции от «РКС-Самара», есть и общежития для малоимущих, и комфортабельные новостройки.

Вряд ли кто-то захочет жить рядом с должниками. Ведь непорядочность и безответственность распространяется на все сферы жизни. Кроме того, меры, которые применяются персонально к должникам и к целым домам, могут приносить неудобства. Перед покупкой квартиры проверьте, не являются ли ваши будущие соседи злостными неплательщиками.

Поддерживая осознанное потребление ресурсов и ответственное отношение к оплате услуг водоснабжения и водоотведения, «РКС-Самара» публикует списки крупнейших должников. Посмотреть обновлённые списки – как физических, так и юридических лиц – можно на сайте https://samcomsys.ru/debtorsul и https://samcomsys.ru/debtorsfl

Список многоквартирных домов города Самары с наибольшими долгами за услуги водоснабжения и водоотведения