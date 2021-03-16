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Названы самарские дома, жильцы которых не платят за воду

16 марта 2021 11:45
85
Названы самарские дома, жильцы которых не платят за воду

На сайте «РКС-Самара» обновлены списки крупнейших должников за водоснабжение и водоотведение.

Полная и своевременная оплата услуг ЖКХ – признак ответственного и порядочного отношения к потреблению ресурсов, к ведению семейного бюджета. И более 90% самарцев придерживаются именного такого подхода и являются добросовестными плательщиками. 

Думать о том, что остальные горожане не платят за потреблённые ресурсы из-за нехватки средств – ошибка. Идейные должники есть во всех социальных группах. В списке домов, жители которых редко оплачивают квитанции от «РКС-Самара», есть и общежития для малоимущих, и комфортабельные новостройки. 

Вряд ли кто-то захочет жить рядом с должниками. Ведь непорядочность и безответственность распространяется на все сферы жизни. Кроме того, меры, которые применяются персонально к должникам и к целым домам, могут приносить неудобства. Перед покупкой квартиры проверьте, не являются ли ваши будущие соседи злостными неплательщиками. 

Поддерживая осознанное потребление ресурсов и ответственное отношение к оплате услуг  водоснабжения и водоотведения, «РКС-Самара» публикует списки крупнейших должников. Посмотреть обновлённые списки – как физических, так и юридических лиц – можно на сайте https://samcomsys.ru/debtorsul и https://samcomsys.ru/debtorsfl 

Список многоквартирных домов города Самары с наибольшими долгами за услуги водоснабжения и водоотведения

1

Кирова, 36 

2 595 811,44 руб.

2

Кирова, 143

2 308 419,61 руб.

3

Кирова, 36А

2 059 399,14 руб.

4

Победы, 141

2 019 362,73 руб.

5

Воеводина, 14А

1 694 007,68 руб.

6

Искровская, 7

1 654 972,38 руб.

7

Рыльская, 44

1 619 747,52 руб.

8

Советской Армии, 238А

1 573 608,67 руб.

9

Кирова, 73

1 464 449,09 руб.

10

Партизанская, 62

1 277 810,13 руб.

11

Товарная, 17В

1 267 569,45 руб.

12

Нагорная, 13

1 240 593,43 руб.

13

Белогородская, 3

1 212 138,01 руб.

14

Теннисная, 29

1 136 700,90 руб.

15

Днепровский пр., 1/332

1 126 152,11 руб.

16

Теннисная, 31

1 058 303,86 руб.

17

Революционная, 90

1 032 608,81 руб.

18

Теннисная, 25

1 009 139,08 руб.

19

Стара-Загора, 166

1 000 113,99 руб.

20

Стара-Загора, 209

964 227,33 руб.

21

К.Маркса, 402

956 942,86 руб.

22

Стара-Загора, 114

937 531,34 руб.

23

Кирова, 61

937 128,26 руб.

24

Димитрова, 112

936 820,84 руб.

25

Металлургов, 88

936 106,91 руб.

26

Конный пр., 2/320

922 981,68 руб.

27

Ново-Садовая, 30

905 852,04 руб.

28

Свободы, 145

892 151,94 руб.

29

К.Маркса, 504

879 542,64 руб.

30

Белогородская, 3А

868 189,55 руб.

31

Свободы, 230

864 266,59 руб.

32

Стара-Загора, 139

859 455,90 руб.

33

Победы, 99

826 246,16 руб.

34

Металлургов, 92

823 622,12 руб.

35

Теннисная, 27

815 370,77 руб.

36

Черемшанская, 139

814 028,84 руб.

37

Димитрова, 38

809 073,26 руб.

38

Стара-Загора, 220

807 272,82 руб.

39

К.Маркса, 487

802 216,96 руб.

40

Воронежская, 51

791 427,63 руб.

41

Дзержинского, 13/2

774 926,60 руб.

42

Силина, 14

774 334,81 руб.

43

Панова, 50

769 508,02 руб.

44

Стара-Загора, 222

765 500,78 руб.

45

Мечникова, 5

760 260,39 руб.

46

Олимпийская, 16

760 239,46 руб.

47

Металлургов, 81

749 359,10 руб.

48

Владимирская, 37

743 229,64 руб.

49

Красных Коммунаров, 34

739 165,77 руб.

50

К. Маркса, 352

727 684,97 руб.

 

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Комментарии


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