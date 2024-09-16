Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ

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Самая низкая доля затрат на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) у семей в Астраханской области. В этом регионе затраты составляют около 6,3% от общих потребительских расходов.

Как сообщает РИА Новости, низкие значения также наблюдаются в Севастополе, Дагестане, Калмыкии и Кабардино-Балкарии. В указанных регионах доля затрат семей на ЖКУ составляет меньше 7% совокупных потребительских расходов по итогам прошлого года.

Жители 60 регионов в общей сложности тратят на ЖКУ не более 10% своих потребительских расходов. Самая большая доля затрат на коммунальные услуги оказалась в Чукотском автономном округе – порядка 14% по результатам 2023 года. По затратам в лидерах также оказались в Бурятия (13,4%) и Амурская область (13,3%).

По словам экспертов, в среднем по стране ежемесячные траты среднестатистической семьи на ЖКУ в прошлом году составляли 5397 рублей.

Наиболее существенные траты были зафиксированы в Магаданской области. В этом регионе средняя семья отдавала за коммунальные услуги свыше 10 тысяч рублей в месяц.

Ранее жители регионов России пожаловались на рост стоимости ЖКУ после индексации тарифов в июле. Так, в некоторых городах Тюменской, Рязанской и Калужской областей коммуналка выросла в полтора-два раза, в Костроме сумма платежки увеличилась с 3850 до 8250 рублей за двухкомнатную квартиру, пишет Смотрим.