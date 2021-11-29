Я нашел ошибку
Главные новости:
Жигулевский заповедник по управлению могут объединить с нацпарком Самарская Лука
Жигулевский заповедник по управлению могут объединить с нацпарком Самарская Лука
В Самарской области уничтожат 4,5 тысячи пижам
В Самарской области уничтожат 4,5 тысячи пижам
Мосгордума разрешила тестировать беспилотные такси с пассажирами на 18 улицах
Мосгордума разрешила тестировать беспилотные такси с пассажирами на 18 улицах
Банк России считает криптовалюты угрозой для российского рынка
Банк России считает криптовалюты угрозой для российского рынка
Дело об убийстве Екатерины Сокирской в Самаре будет передано в суд
Дело об убийстве Екатерины Сокирской в Самаре будет передано в суд
В Самаре женщина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет 120 иностранцев
В Самаре женщина предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет 120 иностранцев
Каждый шестой соискатель в Самаре обладает сертификатом о вакцинации от коронавируса
Каждый шестой соискатель в Самаре обладает сертификатом о вакцинации от коронавируса
У православных начинается сорокадневный Рождественский пост.
У православных начинается сорокадневный Рождественский пост
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.59
0.99
EUR 84.95
1.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинская филармония приготовила новогодние сказки
В самарском Доме офицеров состоится творческая встреча с Анной Семенович 
Самарский зоопарк отметит "Всемирный день домашних животных"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Названы победители конкурса профмастерства «Т Плюс» среди специалистов по охране труда

29 ноября 2021 10:03
159
Названы победители конкурса профмастерства «Т Плюс» среди специалистов по охране труда

Подведены итоги соревнования профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда 2021 года» ПАО «Т Плюс». В тройку лучших вошли специалисты Свердловского, Мордовского и Владимирского филиалов компании.

За звание «лучшего по профессии» соревновались 13 работников «Т Плюс» и 3 сотрудника «ЭнергоремонТ Плюс». Конкурсантам предстояло пройти 5 этапов – от оценки знаний по порядку оформления нарядов и навыков по организации снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов до оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

«В этом году традиционное мероприятие в связи с антиковидными ограничениями прошло в дистанционном формате. Но это не помешало оценить знания и навыки конкурсантов, а порой и позволило под новым углом посмотреть на готовность наших специалистов к выполнению своих обязанностей в нестандартных условиях», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

В результате победу одержал руководитель группы по охране труда Свердловского филиала Татьяна Ильченко, второе место завоевал - представитель Мордовского филиала Юрий Шабалов, а «бронза» досталась главному специалисту по охране труда из Владимирского филиала – Ивану Фурманову.

Теги: Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Издание заинтересует всех, кто хочет больше узнать об энергетике, а также будет полезно тем, кто увлекается изучением культурной трансформации речи.
26 ноября 2021, 16:44
Компания «Т Плюс» выпустила Словарь энергетического сленга 
Издание заинтересует всех, кто хочет больше узнать об энергетике, а также будет полезно тем, кто увлекается изучением культурной трансформации речи. ЖКХ
1026
На сегодняшний день уже около 1500 организаций региона претендуют на ценные призы от энергетиков.
25 ноября 2021, 18:05
У организаций Самарской области осталось 5 дней, чтобы принять участие в акции «В Новый год – без долгов!»
На сегодняшний день уже около 1500 организаций региона претендуют на ценные призы от энергетиков. ЖКХ
804
Количество показаний приборов учета, передаваемых через дистанционные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», выросло на 50%
19 ноября 2021, 11:02
Количество показаний приборов учета, передаваемых через дистанционные сервисы «ЭнергосбыТ Плюс», выросло на 50%
Для жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани доступны сразу несколько удобных дистанционных способов передачи показаний счетчика. ЖКХ
899

В центре внимания
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
29 ноября 2021  10:44
В Генплане Самары появилась примерная схема расположения третьей линии метрополитена
166
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
29 ноября 2021  09:40
Дмитрий Азаров наградил призеров всероссийского хакатона в сфере искусственного интеллекта
184
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
28 ноября 2021  13:25
Наконец меньше тысячи: еще 974 жителя Самарской области заболели коронавирусом
970
На снижение: за сутки 1 056 жителей Самарской области заболели коронавирусом
27 ноября 2021  13:26
На снижение: за сутки 1 056 жителей Самарской области заболели коронавирусом
863
Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского Театра Драмы с тройным юбилеем
27 ноября 2021  12:59
Дмитрий Азаров поздравил коллектив Самарского Театра Драмы с тройным юбилеем
933
Весь список