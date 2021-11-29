Названы победители конкурса профмастерства «Т Плюс» среди специалистов по охране труда

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Подведены итоги соревнования профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда 2021 года» ПАО «Т Плюс». В тройку лучших вошли специалисты Свердловского, Мордовского и Владимирского филиалов компании.

За звание «лучшего по профессии» соревновались 13 работников «Т Плюс» и 3 сотрудника «ЭнергоремонТ Плюс». Конкурсантам предстояло пройти 5 этапов – от оценки знаний по порядку оформления нарядов и навыков по организации снабжения работников средствами защиты от вредных и опасных факторов до оказания первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве.

«В этом году традиционное мероприятие в связи с антиковидными ограничениями прошло в дистанционном формате. Но это не помешало оценить знания и навыки конкурсантов, а порой и позволило под новым углом посмотреть на готовность наших специалистов к выполнению своих обязанностей в нестандартных условиях», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

В результате победу одержал руководитель группы по охране труда Свердловского филиала Татьяна Ильченко, второе место завоевал - представитель Мордовского филиала Юрий Шабалов, а «бронза» досталась главному специалисту по охране труда из Владимирского филиала – Ивану Фурманову.