названа дата окончания отопительного сезона в Самаре

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Мэрия Самары определилась с датой окончания отопительного сезона 2021–2022. Глава города подписала постановление об этом 19 апреля 2022 года.

Судя по документу, батареи отключат в домах горожан в пятницу, 22 апреля.

И традиционно, как только это произойдет, в Самарской области ожидается похолодание. По прогнозу синоптиков, в ночь на 22 апреля температура воздуха в регионе опуститься до 0... +5 °C. Днем ожидается +8... +13 °C.

Традиционно отопление должны отключать в тот момент, когда среднесуточная температура воздуха достигнет отметки +10 °C и будет держаться на этом уровне в течение трех дней. В Самаре уже давно наступило настоящее весеннее тепло, но отопление по-прежнему функционирует. Многие горожане этим не довольны, но есть и те, которые считают, что жар костей не ломит.

В 2021 году тепло в жилых домах Самары отключили 16 апреля, пишет 63.ру.

Отопительный сезон 2021–2022 начался в середине сентября 2021 года.