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Нарушение теплоснабжения в Варламово находится на особом контроле облМЧС

19 января 2021 19:40
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Планируемое время восстановления теплоснабжения 22:00 19 января.

Как сообщалось ранее, вечером 18 января  в ЦУКС СО поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения диаметром 159 мм в н.п. Варламово.

На время проведения ремонтных работ без теплоснабжения остались 8 двухэтажных многоквартирных жилых домов (180 человек, из них 32 ребенка), теплоснабжение социально-значимых домов не нарушено.

Для проведения аварийно-ремонтных работ привлечена бригада в составе 12 человек и 2 единиц техники.

На месте происшествия работает мобильный узел связи Главного управления МЧС России Самарской области, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

Контроль проведения работ осуществляется руководством департамента энергетики и коммуникаций инфраструктуры и ЖКХ Самарской области, а также администрацией сельского поселения Варламово.

При необходимости население может быть эвакуировано в пункт временного размещения, расположенный в межпоселковом культурно-досуговом центре. Силами администрации сельского поселения проведен поквартирный обход, произведен замер температуры воздуха, которая составляет от +13 до +18°С.

18 января аварийными службами произведен демонтаж поврежденного участка трубы (30 метров), начаты работы по установке нового участка. Ночью 19 января установлен новый участок трубы, начаты сварочные работы. По окончании установки нового участка трубы и сварочных работ, начаты работы по заполнению системы.

В 08:00 восстановлено теплоснабжение 3 домов, в которых проживают 99 человек и 15 детей.

В настоящее время без теплоснабжения остаются 5 многоквартирных жилых домов, в которых проживает 81 человек, 17 детей. Жители домов от размещения в пункте временного отказались, остались дома, часть разместились у родственников. Квартиры отапливаются личными обогревательными приборами, в некоторых квартирах установлены индивидуальные газовые котлы.

Проводятся работы по отогреву 300 м трубы диаметром 159 мм.

Всего на месте коммунальной аварии привлечен 41 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 6 человек и 2 единицы техники.

Планируемое время восстановления теплоснабжения 22:00 19 января.

Ситуация остается на особом контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

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