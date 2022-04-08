На Самарской ТЭЦ обсудили эффективность работы автоматизированных систем управления энергообъектами

123

В Самарском филиале ПАО «Т Плюс» прошел тематический семинар по вопросам эксплуатации автоматизированных систем управления оборудованием электростанций. В нем приняли участие около 30 специалистов профильных цехов со всех ТЭЦ и ГРЭС филиала.

Использование современных автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) позволяет контролировать основные параметры производства тепловой и электрической энергии и эффективно управлять работой оборудования. Основной темой семинара стало повышение надежности работы технических и программных средств, предназначенных для автоматизации производственных процессов на ТЭЦ, ГРЭС и котельных Самарского филиала ПАО «Т Плюс». На примерах конкретных кейсов энергетики проанализировали эффективность действия датчиков, программного обеспечения и систем противоаварийной защиты в различных режимах. По результатам семинара были разработаны мероприятия и рекомендации для обеспечения надежности эксплуатации оборудования АСУ ТП.

«Проведение встреч в подобном формате позволяет руководителям производственных цехов поделиться наработанным опытом, а также совместно выработать алгоритм действий для повышения надежности теплоснабжения потребителей. Кроме того, участники семинара получили целевые задания по усовершенствованию работы автоматизированных систем. Результаты реализации этих проектов мы оценим в конце текущего года», - отметил начальник управления АСУ ТП Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Антон Липатов.

Тематические семинары проводятся регулярно. С начала 2022 года вопросы повышения надежности работы уже рассматривали специалисты котлотурбинных и электрических цехов ТЭЦ и ГРЭС. В планах проведение аналогичных мероприятий для руководителей и оперативного персонала химических цехов и работников по охране труда и промышленной безопасности.