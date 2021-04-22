На площади Куйбышева представили основной парк дорожно-коммунальной техники Самары

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Самую передовую и необходимую технику предприятий отрасли благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства утром, 22 апреля, продемонстрировали на площади Куйбышева. Смотр готовности профильных служб Самары к работе в летний период проводится традиционно после окончания зимнего.

Задействовали 93 спецмашины, которые находятся «на вооружении» муниципальных предприятий (МП «Благоустройство», МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Самарская набережная», МП «Инженерные системы» и др.), управляющих, подрядных и субподрядных организаций, МБУ внутригородских районов, а также регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов. Здесь и поливочно-моечные машины, и дорожные пылесосы, и трактора, и малогабаритная техника, а также бензопилы, триммеры и многое другое для выполнения всего комплекса работ по содержанию.

В соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. Однако, в случае изменения погодных условий сроки корректируются.

В числе преимуществ современной техники – ее всесезонные характеристики. За короткое время проводятся наладочные работы. Навесное оборудование меняется в соответствии с новыми задачами. Это позволяет использовать значительную часть имеющегося техпарка круглогодично, постоянно.

«На смотре представлена половина техники, которая, работала и в зимний период. Например, комбинированные дорожные машины занимались уборкой, они же распределяли противогололедные материалы, а сейчас будут осуществлять поливочно-моечные работы. Конечно, городу нужна универсальная разноплановая техника: как средства малой механизации для содержания тротуаров, скверов, парков, придомовых территорий, так и крупногабаритная для улично-дорожной сети. Есть необходимость пополнения. В этой части мы рассчитываем на одно из новых направлений, вошедших в национальный проект «Безопасные качественные дороги», согласно которому на средства нацпроекта возможно не только обновление подвижного состава общественного транспорта, но и специализированной дорожной техники для содержания территорий. Об инфраструктурных и инженерных проектах говорилось и в Послании Президента Федеральному собранию 21 апреля. У нас объем заявленной техники – на 1,2 миллиарда рублей», – рассказал Владимир Василенко.

Всего же в Самаре для наведения чистоты и других технологических работ по содержанию в летнее время предусмотрены 754 единицы техники, основная часть которой находится на балансе МП «Благоустройство», отвечающего за улично-дорожную сеть – предприятие выводит уборочные машины ежесуточно (и в дневную, и в ночную смены). Современная техника помогает проводить уборку более оперативно и качественно. Организован непрерывный контроль.

Из обозначенного количества 327 машин – в распоряжении жилищных организаций. Остальные направляются в общественные пространства или обеспечивают инженерные работы.

Первый вице-мэр не только осмотрел технику и оценил ее готовность, но и поставил задачи: на перспективу (до осени) и актуальные, безотлагательные в рамках продолжающегося месячника по благоустройству.

Одна из них – это необходимость своевременного вывоза мусора, ТКО, а их в апрельский месячник собирают в гораздо больших объемах. Этот вид работ находится и в зоне ответственности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. На смотре он продемонстрировал мусоровоз шестого поколения.

«На такой машине работаю больше двух лет. Она удобная в эксплуатации. Забирает свыше 18 тонн ТКО, а также крупногабаритный мусор», – отметил водитель Иван Лакшин.

«Кроме того, мусоровоз последнего поколения оборудован специальным прессом для уплотнения в 7 раз всего собранного с контейнерных площадок, внесенных в территориальную схему, – добавила ведущий специалист ООО «Экостройресурс» Екатерина Гагарина. – На сегодняшний день регоператор располагает 158-ю абсолютно новыми спецмашинами, а всего их на область порядка 800 единиц».

Параллельно с непрерывным выполнением сезонных обязанностей в течение текущего теплого сезона службы благоустройства и коммунальщики будут тщательно готовиться к зимнему периоду 2021-2022. Следующий общегородской смотр техники, с помощью которой предстоит следить за состоянием территорий с учетом погодных условий, пройдет в октябре.